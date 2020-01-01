Suriye hükümet güçleri İdlib’de okul vurdu: Öğrenci ve öğretmenlerden ölenler var

Suriye hükümet güçlerinin İdlib bölgesindeki bir köy okulunu bombalaması sonucu sekiz sivilin hayatını kaybettiği belirtiliyor. Milli Savunma Bakanlığı ise ölü sayısını altı olarak bildirirken, görgü tanıklarından alınan bilgilerde, bu sayının yedi olduğu öne sürüldü.

İdlib’de Suriye hükümet güçlerinin ilerleme kaydettiği Maaret el-Numan kenti civarında bir kurtarma operasyonunda kurtarılan bebek. Fotoğraf: Reuters

Suriye’nin kuzeybatısında, silahlı muhalif gruplar ve adını değiştirerek Heyet Tahrir üş-Şam adını alan el-Kaide’nin Suriye kolu el-Nusra’nın kontrolünde bulunan İdlib bölgesinde Suriye hükümet güçleri, Rus savaş uçakları ve İranlı milisler desteğinde ilerliyor.

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DW Türkçe’nin haberine göre, Suriye hükümet güçlerinin ateşlediği karadan karaya füzenin İdlib’in Sarmin bölgesindeki okula isabet etmesi sonucu en az 8 kişi öldü. Bilgiyi veren Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, saldırıda 16 kişinin de yaralandığını duyurdu. Binanın bir bölümünün de evsizler tarafından barınak olarak kullanıldığı belirtildi.

Muhalif gruplardan oluşan sivil kurtarma ekibi ‘Beyaz Miğferliler’ ise ölenlerden dördünün çocuk, ikisinin kadın olduğunu açıkladı. Grup, saldırı sırasında okulun öğrenci ve öğretmenlerle dolu olduğunu da ifade etti.

Amerika’nın Sesi’nin haberine göre ise Suriye hükümet güçlerinin pazar günü Sarmin köyünü bombalaması sonucu bir öğretmen ve dört öğrenci yaşamını yitirdi. İdlib’deki muhalif aktivistlerden Hadi Abdullah, ölü sayısını dört çocuk ve bir kadın dahil yedi olarak açıkladı.

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Milli Savunma Bakanlığı da İdlib’deki saldırıya ilişkin Twitter’dan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Suriye rejimi İdlib’in Sarmin bölgesindeki bir okulu deprem füzesi ile hedef aldı. Rejimin acımasız, insanlık dışı saldırısında beş çocuk ve bir öğretmen hayatını kaybederken, çok sayıda masum sivil de yaralandı.”