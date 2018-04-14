Suriye harekatına karşı çıkan Kılıçdaroğlu: Akan Müslümanların kanı

Hatay’da konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Ortadoğu’yu kan gölüne kim çevirdi, kim silah gönderdi” diye sordu.

Kılıçdaroğlu, Suriye’ye yönelik hava operasyonunu değerlendirerek şöyle konuştu: “Ortadoğu’yu kan gölüne kim çevirdi, kim silah gönderdi? Gerçekten içim acıyor. Komşuda yangın çıkarsa hiçbir şey yapmazsak bir kova suyla gideriz. Suriye’yi kan götürüyor, kovayla suyla değil benzinle gidiyor. Akdeniz’den Suriye’ye füzeler atılıyor. Atan kim? Egemen güçler. Ölen insandır. Allah’ın yarattığı en değerli varlık insandır, insanın katledilmesine öldürülmesine karşıyız. Yeri geliyor Amerika, Rusya silah veriyor. Onlar silah satıyor, Müslümanlar da ‘Allah Allah’ diyerek birbirini öldürüyor. Düşünülmesi lazım. Neden bu ülkelerde savaş var? Neden bir araya gelip sorunlarını çözemiyorlar? Gelin kardeşim dört devlet bir araya gelin. Bilimle akıllı sorunları çözün. Neden Amerika, Rusya? Bunları anlayamıyorum. CHP iktidarında Ortadoğu’yu barış iklimine kavuşturacağız. Egemen güçler elimize silah verirlerse kabul etmeyeceğiz. Irak’ta nükleer silah var diyorlardı, o kadar insan öldü. Şimdi Suriye’de nükleer silah var diyorlar. Kim kimyasal silah kullanıyorsa, kınıyoruz. Kim kullandı? Bunu tespit etmek lazım. BM’de yetkililer var. Egemen güçlerin paylaşım savaşları Ortadoğu’da yaşanır, bedelini orada yaşayan insanlar öder. Oradaki insanlar bizim akrabalarımız. Araplar, Kürtler, bizim akrabamız değil mi? Benim Hatay’da işim, barış, kardeşlik, dostluk için var. Benim için insan Allah’ın yarattığı en değerli varlıktır ve benim başımın üstünde yeri vardır. Nokta. 3.5 milyon Suriyeli nüfus var. ‘Suriyelilere 30 milyar dolar harcadım’ diyor. Harcasaydı Suriyeliler ev bark sahibi olurdu. Ortadoğu savaşını en kısa sürede bitireceğiz. Avrupa Birliği ülkelerine söyledim. Suriye’yi yeniden inşa edeceğiz. Bunları yapacağız. Sözüm sözdür ama sözümü yerine getirmek için bana yetki ve sorumluluk vereceksiniz.”

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‘Kimyasal silah kullanmanın insanlık suçu’

Kimyasal silah kullanmanın insanlık suçu olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, egemen güçlerin bölgeden çekilmesi gerektiğini vurguladı. Suriye’de savaşın bitebileceğini anlatan Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Suriye’de iç savaş biter mi ? Bana göre biter. Kavga biter mi ? Bana göre biter. Peki bunun için ne yapmak lazım? 2013’te söyledim, Türkiye’de Suriye’nin, İran’ın, ABD ve Rusya’nın ve diğer Arap ligi ülkelerinin katılımıyla Orta Doğu Konferansı yapalım, burada bir sorun var ve bu sorunu çözülmesi lazım. Bu kabul edilmedi. Bu sabah kalktık yeni bir olayla karşılaştık, Suriye’ye yönelik saldırı var kimyasal silah kullanıldığı gerekçesiyle, önce şunu açıkça ifade edeyim; kim olursa olsun, hangi devlet olursa olsun kimyasal silah kullanmak bir insanlık suçudur. Bunu bir yere yazıp koyalım. Kimyasal silah olmaz, masum çocukları ve tabiatı hiç kimsenin yok etmeye hakkı yoktur. Öyle bir hukuk da yok ama kimyasal silah kullanılıp kullanılmadığı hususunda tereddütler var. Bana sordu gazeteci arkadaşlar. Bunun çözümü gayet basit BM’den bir uzman heyet gelir, bakarlar kimyasal silahın kullanılıp kullanılmadığına, kullanılmışsa bu kimyasal silah hangi ülkede üretilmiş gayet açık ve net tespit edilir. Bunun gereğini yapsınlar. Ama bunlar yapılmadan bölgeyi daha da kritik bir sürecin içine sokacak bir savaşı asla doğru bulmuyorum. Akan kan Müslümanların kanı, orada yaşayan değişik mezheplere mensup Müslümanların kanı. Peki hangi gerekçeyle oluyor bu. Orada yıllardır bir vekalet savaşı yapılıyor. Rusya ile ABD karşılıklı güç gösterisi yapıyorlar. Kendi ülkelerinde yapmıyorlar, başka yerde de yapmıyor gelip Orta Doğu’da yapıyorlar. Ölenler ya ABD’nin ya Rusya’nın silahlarını kullanıyor. Artık bu bölgedeki Türkiye dahil bütün devletlerin oturup bir karar vermeleri lazım. Türkiye, İran, Irak, Suriye bir araya gelsinler. Bu bölgede dört ülkede yaşanan sorunu dördünüzün çözme kapasitesi yok mu? Kendi dertlerini çözemezler mi? Ben kendi sorunumu çözemiyorsam sorunumu egemen güçlere ihale ettiysem o zaman siz devlet değilsiniz. Egemen güçler bölgeden çekilmeli. Ben kendi sorunumu çözemiyorsami sorunumu egemen güçlere ihale ettiysem o zaman siz devlet değilsiniz. Petrol ve doğal gaz buradaki insanların belası oldu. Egemen güçler petrol ve doğal gazı kontrol etmek için her türlü çatışmaya ortam hazırlıyorlar.”

Mecbur kalınmadıkça savaşın cinayet olduğunu vurgulayan Kemal Kılıçdaroğlu, “Savaşa destek vermek asla ve asla doğru değil. Mecbur kalınmadıkça savaş cinayettir. Milletin vicdanına sesleniyorum yaşatmak mı değerlidir öldürmek mi” diye konuştu.