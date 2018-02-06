Suriye, Halep ve İdlib’e yeni hava savunma füzeleri yerleştirdi

Suriye, Halep ve İdlib’e yeni hava savunma füzeleri konuşlandırdığını açıkladı.

Reuters’e konuşan Suriyeli bir askeri kaynak, kurulan yeni hava savunma sisteminin ülkenin kuzeyindeki hava sahasını kapsadığını belirterek, bunun herkese yönelik bir mesaj olduğunu vurguladı.

Reklam

İdlib ve Afrin’in bağlı bulunduğu Halep Türkiye’ye Hatay Kilis ve Gaziantep’ten komşu. Halep ve İdlib üzerinde Türk uçakları dışında son dönemde seyrek olmakla birlikte ABD’nin öncülük ettiği koalisyonun uçakları uçuyor.

Türkiye’nin Afrin harekatına başladığı günlerde Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı Faysal Mikdat “Hava sahasındaki Türk hedeflerini yok etmeye hazırız” açıklaması yapmıştı. Bu aşamada Suriye hava sahası Rusya ile yapılan uzun müzakereler sonucunda Türk Hava Kuvvetleri uçaklarına açılmıştı.

Suriye’nin elinde Rusya’nın sağladığı S-300 tipi karadan havaya füze sistemleri bulunuyor. Ayrıca Suriye’de Rusya’nın kullanımında S-400’ler bulunuyor.