Suriye güçleri İdlib’de TSK noktasına saldırdı, bir asker hayatını kaybetti

Suriye’nin İdlib bölgesinde Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Rusya ile anlaşma çerçevesinde birlik konuşlandırdığı 10 numaralı ateşkes gözlem noktası yakınlarına, Suriye hükümet güçlerince iki kez saldırı düzenlendi. Saldırıda bir asker hayatını kaybetti, üç asker de yaralandı.

TSK’nın İdlib’de konuşlandığı noktalardan biri. (Fotoğraf: @metesohtaoglu -Arşiv)

Milli Savunma Bakanlığı’ndan açıklamada, şöyle denildi: “Suriye rejim güçlerinin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesinde kontrol ettiği bölgeden, 10 numaralı Gözlem Noktamıza bugün kasıtlı olduğu değerlendirilen top/havan atışları ile saldırılar gerçekleştirilmiştir. Yapılan saldırıda bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, üç kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmıştır. Yaralılarımızın tahliye işlemi tamamlanmış ve tedavilerine başlanmıştır.

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Saldırıyla ilgili olarak Rusya’nın Ankara Ataşesi, Genelkurmay Başkanlığına çağırılarak Rusya nezdinde gerekli girişimlerde bulunulmuş; saldırıların en ağır şekilde cezalandırılacağı iletilmiştir. Durum yakından takip edilmektedir.”

TSK: Ateşle karşılık verildi

Milli Savunma Bakanlığı’nın Twitter hesabından, daha sonra Suriye güçlerine ait mevzilerin, saldırıya karşılık olarak ‘ateş altına alındığı’ bilgisi paylaşıldı.

İdlip’te rejim güçlerince 10 numaralı Gözlem Noktamıza yapılan saldırıyı müteakip, saldırının gerçekleştirildiği rejim mevzileri bölgede bulunan ateş destek vasıtalarımız ile ateş altına alınmıştır. https://t.co/KqATozn769 Reklam June 27, 2019

Anadolu Ajansı’nın haberine göre, Suriye hükümet güçleri, İdlib’in güney kırsalındaki Zaviye bölgesindeki 10 no’lu gözlem noktasının yakınını top ve havan atışlarıyla iki kez vurdu.

Ajans, TSK’nın, dün gece söz konusu noktaya zırhlı araç, personel taşıyıcı, ağır silah ve mühimmattan oluşan takviye güç gönderdiğini de belirtti.

Suriye hükümet güçleri, söz konusu bölgeyi 29 Nisan, 4, 12, 31 Mayıs ve 8 Haziran’da da hedef almıştı.

TSK’nın İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi’nde Astana anlaşmaları çerçevesinde kurduğu oniki adet gözlem noktası bulunuyor.