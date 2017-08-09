Suriye Gözlemevi: Koalisyon uçakları Rakka’yı vurdu, 14’ü çocuk 29 sivil öldü

ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Suriye’de IŞİD’in ‘başkent’i Rakka’ya düzenlediği hava saldırısında çocuklar dahil onlarca sivilin hayatını kaybettiği bildirildi.
Merkezi Londra’da bulunan ve Suriye’deki aktivist ağı üzerinden bilgi toplayıp paylaşan Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’ne göre bombardımanda ölü sayısı en az 29, bunların 14’ü çocuk.
Bombardımanının koalisyona bağlı hangi ülkenin uçakları tarafından düzenlendiği bilinmiyor.
YPG öncülüğündeki Demokratik Suriye Güçleri, Rakka’yı ele geçirmek için geniş çaplı harekat sürdürüyor. Koalisyon güçleri de harekata hava desteği sağlıyor.
Birleşmiş Milletler’in (BM) verilerine göre, Rakka’da yaklaşık 25 bin sivil çatışmaların ortasında mahsur kalmış durumda.