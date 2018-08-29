Suriye Dışişleri Bakanı Muallim: Hatay’ı geri alacağız

Üst düzey güvenlik ve istihbarat görevlilerinden oluşan ABD’li heyetin, başkent Şam’da Suriyeli yetkililerle gizli bir görüşme yaptığı iddia edildi. Buna göre ABD, Suriye’nin doğusundaki petrolde ABD’li şirketlerin de söz sahibi olmasını talep etti.