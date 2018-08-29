Suriye Dışişleri Bakanı Muallim: Hatay’ı geri alacağız

Fars Haber Ajansı, Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim’in, Hatay’ı kastederek “Burası bizim toprağımız, onlara rağmen oraya geri döneceğiz” dediğini aktardı.
Fars Haber Ajansı, haberine dayanak olarak 27 Ağustos’ta kayıt altına alınan Velid Muallim’in bir videosunu gösterdi.
Söz konusu videonun El Cezire televizyonunun Suriye’deki muhabiri Saad Abedine tarafından paylaşıldığı öğrenildi.
Lazkiye’nin kuzeyinde çekildiği sanılan görüntülerde Muallim, İskenderun istikametine işaret ederek, “Burası bizim toprağımız, onlara rağmen oraya geri döneceğiz” ifadesini kullandı.
وزير الحارجية وليد المعلم: لواء إسكندرون أرض سورية وستعود لنا رغماً عن تركيا ✌🇸🇾 pic.twitter.com/Z9KG6ys20g
— أخبار سوريا الوطن Syria (@SyriawatanNews) 27 Ağustos 2018
Hatay Millet Meclisi, 23 Haziran 1939 günü yaptığı toplantıda oy birliği ile Türkiye’ye katılma kararı almıştı. Hatay Meclisi’nin kararından hareketle Türkiye de 7 Temmuz’da ‘Hatay ili’nin kurulduğunu ilan etmişti.