Diken

Yaramazlara biraz batar!

Suriye Dışişleri Bakanı Muallim: Hatay’ı geri alacağız

Fars Haber Ajansı, Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim’in, Hatay’ı kastederek “Burası bizim toprağımız, onlara rağmen oraya geri döneceğiz” dediğini aktardı.

Fotoğraf: Reuters

Fars Haber Ajansı, haberine dayanak olarak 27 Ağustos’ta kayıt altına alınan Velid Muallim’in bir videosunu gösterdi.

Reklam

Söz konusu videonun El Cezire televizyonunun Suriye’deki muhabiri Saad Abedine tarafından paylaşıldığı öğrenildi.

Lazkiye’nin kuzeyinde çekildiği sanılan  görüntülerde Muallim, İskenderun istikametine işaret ederek, “Burası bizim toprağımız, onlara rağmen oraya geri döneceğiz” ifadesini kullandı.

Reklam

Hatay Millet Meclisi, 23 Haziran 1939 günü yaptığı toplantıda oy birliği ile Türkiye’ye katılma kararı almıştı. Hatay Meclisi’nin kararından hareketle Türkiye de 7 Temmuz’da ‘Hatay ili’nin kurulduğunu ilan etmişti.


SON HABERLER

Akşam Postası / 29 Ağustos 2018

1- Bakanlıktan onay: Krediyi veren bankalar Türk Telekom’un yüzde 55’ini devralıyor
Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türk Telekom’daki yüzde 55 Ojer Telekomünikasyon A.Ş. (OTAŞ) hissesinin bankalar tarafından devralınması için onay verdi.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...