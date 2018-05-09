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Yaramazlara biraz batar!

Suriye devlet medyası: İsrail, Şam yakınlarına hava saldırısı düzenledi

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Suriye devlet medyası, İsrail’in başkent Şam yakınlarında hava saldırısı düzenlediğini, Suriye hava savunma sistemlerinin iki füzeyi düşürdüğünü bildirdi.

Arşiv fotoğraf: Reuters

Amerika’nın Sesi’nde yer alan habere göre Suriye resmi haber ajansı SANA, saldırının Şam’ın hemen güneyindeki Kisweh’de olduğunu bildirdi.

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Saldırı haberinin ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’la nükleer anlaşmadan çekilme kararını açıklamasından yaklaşık bir saat sonrasına denk gelmesi dikkat çekti. İran’a bağlı bir grubun yetkilisi, hava saldırısının Suriye ordusuna ait bir mevziyi hedef aldığını ve sadece maddi hasara neden olduğunu belirtti.

İsrail’den henüz bir açıklama gelmedi.

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İsrail son dönemde zaman zaman Suriye’yi vuruyor ve füzelerin hedefinin genelde İran destekli milisler olduğu biliniyor.

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