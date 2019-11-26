Suriye anayasa komitesinin ikinci müzakere turu ilk gününde tıkandı

Suriye’nin yeni anayasasını hazırlamakla görevli komisyonda hükümeti temsil eden heyet, Birleşmiş Milletler (BM) destekli müzakerelerin ikinci turunu başlamadan terk etti. Muhalif delegasyon bu hareketi ‘geciktirme taktiği’ olarak nitelerken, müzakerelerin bugün yapılıp yapılamayacağı belirsiz.

Fotoğraf: Reuters

BM anayasa yazım çalışmasını Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad hükümeti ile muhalifler arasında sekiz yıldan uzun süredir devam eden iç savaşı sona erdirmek için uzun sürecek siyasi uzlaşı sürecinin bir aşaması olarak niteliyor.

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Ancak uzmanlar Rusya ve İran’dan askeri destek aldıktan sonra 2015 yılından bu yana ülkenin büyük bölümünde tekrar hakimiyet kazanan Esad’ın müzakere masasında muhaliflere taviz vermeyeceğini düşünüyor.

‘İş tıkandı’

Suriye televizyonu hükümet heyetinin çalışma takvimi teklifine cevap alamamasının ardından Cenevre’de başlayacak müzakereleri terk ettiğini bildirdi.

BM sözcüsü ise, özel temsilci Geir Pedersen’in hükümet ve muhalif tarafın eş başkanları ile görüştüğünü ve müzakerelerin devamını sağlamak için istişareleri sürdürdüğünü söyledi.

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Batılı bir diplomat ise, “Açıkça görülüyor ki iş tıkandı” dedi.

Pedersen daha önce müzakerelerin kasım ayında yapılan ilk turunu ‘çoğu kişinin tahminlerinden daha iyi’ olarak nitelemişti. İlk müzakere turu 10 gün sürmüştü.

Muhalefet: Hükümetin talepleri ‘siyasi’

Komitenin taslak çalışmalarından sorumlu grubunu oluşturan 45 delege dün BM’nin Avrupa genel merkezine geldi ancak bir araya gelmedi. Grup hükümet, muhalifler ve sivil toplum olmak üzere 15’er üyeli üç heyetten oluşuyor.

Suriyeli muhalif heyetin sözcüsü Yahya el-Aridi, ayrılırken yaptığı açıklamada, “Anayasa Komitesi bugün toplanmadı. Gerekçe program veya toplantının gündem takvimi üzerinde mutabakat olmaması” dedi.

Hükümet tarafının taleplerini ‘siyasi‘ olarak nitelendiren Aridi sözlerini şöyle sürdürdü: “Anayasa Komitesi’nde rejim tarafını temsil eden eş başkan, kendisinin takvim olarak nitelediği bir şey teklif etti. Bunun içinde terörle mücadele, yaptırımların kaldırılması ve yine kendisinin Türk işgali olarak nitelediği şeyin kınanması vardı.”

Muhalif delege: Hükümet zaman kazanmaya çalışıyor

Muhalif delege Bassma Kodmani ise görüşmeler için muhalif tarafın geçen hafta bir gündem teklif ettiğini ancak buna cevap gelmediğini ifade etti.

Kodmani Reuters’a yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Şimdi hükümetin delegesi anayasanın ele alınmasına ön koşul olarak ‘temel vatanseverlik ilkeleri’ konusunda görüşmek isteklerini belirtiyor… (Hükümetçe benimsenen) bu yaklaşım zaman kazanmak üzerine kurulu.”