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Suriye koalisyon güçlerini ‘gayrımeşru’ ilan etti, Hizbullah ‘ABD’yi vururuz’ dedi


 

ABD’nin dün bir kez daha vurduğu Suriye, ABD öncülüğündeki IŞİD karşıtı koalisyonu ‘gayrımeşru’ diye nitelerken, Hizbullah da hava saldırılarını durdurmadığı takdirde ABD’yi vuracağını açıkladı.

Fotoğraf: Reuters

ABD, çatışmasızlık konusunda anlaşılmış bölgelere asker gönderdiği gerekçesiyle Suriye’yi vurmuştu.

Suriye dışişlerinden yapılan açıklamada ABD’den saldırıları durdurması talep edilirken, koalisyon güçlerinin gerginliği tırmandırmanın tehlikeleri konusunda uyardığı belirtildi.

Hizbullah ise Suriye’nin müttefiklerinin şimdiye kadar susmuş olmasının bir zayıflık belirtisi olmadığını kaydederek, “Amerika iyi bilir ki Suriye, Suriye Arap Ordusu ve müttefiklerinin kanı ucuz değildir ve onların Suriye’deki mevzilerini vurma yeteneği gerektiğinde mevcuttur” ifadelerini kullandı.

Açıklamada, hava saldırıları durmadığı takdirde ABD’nin vurulacağı ifade edildi.

ABD, bir kez daha Suriye’yi vurdu

 

 

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