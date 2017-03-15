Galatasaray’ın eski başkanlarından Faruk Süren’in “Yazılanların hepsi onun üretimi” diyerek yalanladığı söyleşide imzası bulunan gazeteci Osman Tanburacı, özür dilemesine karşın yazdıklarının doğru olduğunu savundu.

‘Sadece o söylemiyor ki’

Spor Panel adlı sitede yer alan açıklamasında, söz konusu söyleşide Süren’e atfedilen “Türkiye’de artık burjuva yok, zengin köylüler var” ifadesinin sadece onun tarafından kullanılmadığını belirten Tanburacı, şöyle devam etti: “Süren’in söyleşiye gereğinden fazla hassasiyet göstererek DHA muhabiri Kadir Çetinçalı’ya beyanat vermesi beni ziyadesiyle üzmüştür. Gerçeklerin kaleme alınmasından rahatsızlık duyacak kişiler konuların odağındaki kişilerse iki ayrı kimliğin aynı bedende bulunması da anlaşılabilir bir hadise değildir.”

‘Doğruluğunun kanıtı’

“Çeşitli nedenlerden dolayı rahatsızlık duyduğu anlaşılan Sayın Başkanım Faruk Süren’den özür dilerim” diyen Tanburacı, söyleşiye ‘hayal mahsulü’ denmesinin doğruluğunun bir kanıtı olduğunu öne sürdü: “Şunu da gönül rahatlığı ile ifade etmek isterim ki; beğendiklerinde ajanslara ‘falanca çok doğru yazmış kutluyorum’ demeyenlerin ya da ‘en hassas konularda kulağının üzerine yatanların, ya da medyanın kulağına üfleyerek haber yaptıranların, beğenmediklerinde ‘bunlar hayal mahsulü’ demeleri de o söyleşinin doğruluğunun bir kanıtı olduğu kadar saygın bir ifade tarzı da değildir. Alıştık bunlara artık. Mesleği aracı kurum olamaya iten senaryolar bugünün eseri değil.”

Ne olmuştu?

Spor Panel adlı sitede ‘Osman Tanburacı sordu, Faruk Süren cevapladı!’ başlığıyla yayımlanan söyleşide, başta mevcut başkan Dursun Özbek olmak üzere Galatasaray’da göreve gelen isimler hakkında Süren’in ağzından oldukça sert ifadelere yer verilmişti.

Sarı-kırmızılı kulübün eski başkanına atfedilen açıklamaların bir bölümü şöyle:

‘Galatasaray’ın bütçesi Dursun Özbek’i aştı’

“Şimdi bir benzetme yapacağım kimse alınmasın. Dursun kardeşimiz iyi bir insan, başarılı bir iş adamı ama Galatasaray bütçesi Dursun’u aşmış durumda. Dursun Özbek Alucra’dan Galatasaray’a gelmiş. Bu bir Anadolu çocuğunun Galatasaray’a futbolcu olarak gelmesine benzer. Artık o futbolcu Galatasaray’dan sonra Avrupa’ya transferi düşünmeli. Dursun Özbek de Avrupa’ya açılmalı.

‘Cepten para vermek marifet değil’

Kulüp yönetmek vizyon işidir. Transfer de belli kuralları olan bir iştir. Başkan Dursun Özbek de kardeşini değil profesyonel ünlü bir ismi Galatasaray’da göreve getirmeli, hatta mümkünse yurt dışından bir profesyonelle anlaşmalı ve futbol işini ona bırakmalıdır. Para yok demek marifet değil. Cepten para vermek de marifet değil! Marifet zor şartlarda gerekeni yapmaktır. Kriz ekonomisini yönetemeyenlerin liderliğe soyunmamaları gerekir.

‘Türkiye’de artık burjuva yok, zengin köylüler var’

Papermoon’da bile kaşığı sapından balta gibi tutup karşıdan dikine ağzına sokanlar var. Tarifim anlaşılmıştır umarım. Kol omuzdan bükülerek yüze dik duran kaşık, direk ağza giriyor. Demem o ki; Türkiye’de burjuva yok, zengin köylüler var artık.”

‘Kendi ifadelerini benim ağzımdan yansıtmış’

DHA’dan Kadir Çetinçalı’ya açıklama yaptığı açıklamada, Osman Tanburacı imzasıyla yayımlanan söyleşideki ifadelerin kendisine ait olmadığını savunan Süren ise, “Röportaj söz konusu değildi. Yazılanların hepsi onun algılayıp, ürettiği ve kendi ifade ettiklerini benim ağzımdan röportaj gibi yansıtmasıdır” demişti.