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Yaramazlara biraz batar!

Süreç hızlanacak: Serbes’in duruşması öncesi yeniden bilirkişi raporu hazırlandı

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İzmir’de üç kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasında sorumluluğunu itiraf eden yazar Emrah Serbes’in 8 Mart’taki duruşmayla yargılanmasına başlanmadan önce mahkeme heyeti, genel uygulamanın dışında, yeniden bilirkişi incelemesi istedi.

Fotoğraf: DHA

Serbes hakkında ‘bilinçli taksirle birden çok kişinin ölümüne sebep olma’ suçundan 22 buçuk yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlanmıştı. İlk duruşma 8 Mart 2018’de.

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Serbes’in sorumluluğunu itiraf etmeye giden süreci başlatan savcı terfi ettirilmişti.

Mahkeme heyeti, genel uygulamanın dışında, henüz duruşmalara başlanmadan, yeniden bilirkişi incelemesi istedi. Bu girişiminin yargılamayı kısa sürede sonuçlandırmaya yönelik olduğu değerlendirildi.

Serbes asli ve tam kusurlu

Mahkemenin istediği incelemeyi yapan bilirkişi, Serbes’i tam kusurlu bulduğu raporunda kusurları da tek tek saydı.

Raporun sonuç bölümüne göre,

*Serbes, gece vakti, yağmurlu havada, ıslak zeminde seyir halinde iken yola gereken önem ve dikkati göstermedi,

*Araçların savrulmasından da anlaşılacağı üzere aşırı hız yaparak, aracın seyrini, hava, yol, görüş ve trafik akımını dikkate almadı,

*Aracı müteyakkız bir şekilde ve tedbir alabilecek düzeyde kullanmadı,

* Görüş uzaklığını kontrol altında bulundurmadı. Önünde giden araca tehlikeli biçimde yaklaştı. Takip uzaklığını korumadı,

*Önünde kendi şeridi üzerinde bulunan araca arkadan çarptı,

* Dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davranışlarda bulundu.

Serbes’in bu nedenlerle asli ve tam kusurlu olduğu, diğer aracın sürücüsü olan Ayhan Özçelik ise kusursuz bulunduğu belirtildi.

Ne olmuştu?

Fotoğraf: DHA

22 Eylül’de İzmir-Aydın otoyolunda, başka bir otomobilin çarpmasıyla kontrolden çıkıp takla atan otomobilin sürücüsü 59 yaşındaki Ayhan Özçelik ve kızı 16 yaşındaki Zeynep Özçelik yaşamını yitirmiş, kazada sürücünün eşi 51 yaşındaki Nilgün Özçelik ise ağır yaralanmıştı.

Kazanın ardından Serbes’in yanındaki Kenan Doğru, aracı kendisinin kullandığını söylemiş, daha sonra da tutuklanmıştı.

Serbes ise altı gün sonra gelen itirafının ardından savcılığa giderek teslim olmuş, daha sonra da tutuklanarak Buca Cezaevi’ne gönderilmişti. Serbes’in itirafı, savcının ‘şüphe üzerine’ soruşturmayı derinleştirmesinden iki gün sonra gelmişti.

Serbes ifadesinde, kaza sonrası İstanbul’a gittiğini, özel bir klinikte dört beş gün boyunca yatarak kendisini cezaevi koşullarına ruhsal ve bedensel olarak hazırlamaya başladığını söylemişti.

Kazada ağır yaralanan Nilgün Özçelik, hastanede hayatını kaybetmişti.

Serbes’in, kaza sırasında alkollü olmadığı başta olmak üzere birçok iddiası tanık ifadelerinde yalanlanmıştı.

Serbes’i itirafa götüren süreci başlatan savcıya terfi

İddianameden: Serbes içkiyle birlikte ilaç aldı, irade ortadan kalktı

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Tanık: Emrah Serbes o kadar hızlıydı ki rüzgarı TIR’ımı salladı

Uyuşturucu testi: Serbes’ten saç teli ve tırnak numunesi alındı

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Serbes’i muayene eden 112 personeli: İçki kokuyordu, hastaneye gitmek istemedi

Son tedavi bir buçuk ay önce: Serbes iki yılda dört kez alkol tedavisi görmüş

Emrah Serbes’in karıştığı kazada hayatını kaybedenlerin sayısı üçe yükseldi

Kazanın ardından: Serbes muayenesinde yasal alkol sınırının üstünde çıkmış

Bir iddia daha çürüdü: Serbes’in kullandığı aracın fren izine rastlanmadı

Serbes’in aracını çeken çekici: Viski şişesi ve bira kutuları gördüm

Bir iddia daha çürüdü: Serbes’in çarptığı aracın farlarında sorun yokmuş

Özçelik ailesinin oğlunun ifadesi: Serbes’in en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum

Olay yeri tutanağına göre trafik kazasında Emrah Serbes kusurlu

İfadesinde yalanlamıştı: Serbes’in aracında içki şişesi ve çerez tabağı bulundu

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Serbes’in kaza sonrası verdiği ifade: Kenan manevra yapmak istedi ama kurtaramadı

Serbes’in itirafının ardından Özçelik ailesi: Senaryo gibi itirafname

Emrah Serbes’in ifadesi: Alkollü değildim, 130-140 kilometre hızla gidiyorduk

Tutuklanan yazar Emrah Serbes 15 yıl hapis cezası alabilir

İtirafı sonrası tutuklanan yazar Serbes: Yere batsın Emrah Serbes

Trafik kazasındaki sorumluluğunu itiraf etmişti: Yazar Emrah Serbes tutuklandı

Serbes’in itiraf ettiği kazayı üstlenen Doğru’nun ifadesi: Olmasını istemezdim

Serbes’in itirafının ardından ‘Çarşı’nın avukatı: Refleksle üstlenilmiş olabilir

İki günlük soruşturma: Serbes’in itiraf ettiği kazayla ilgili savcılık ‘şüphe duymuş’

İki kişinin öldüğü kazayı üstlenen yazar Emrah Serbes: İtirafımdır, teslim oluyorum

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