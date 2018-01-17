Süreç hızlanacak: Serbes’in duruşması öncesi yeniden bilirkişi raporu hazırlandı

İzmir’de üç kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasında sorumluluğunu itiraf eden yazar Emrah Serbes’in 8 Mart’taki duruşmayla yargılanmasına başlanmadan önce mahkeme heyeti, genel uygulamanın dışında, yeniden bilirkişi incelemesi istedi.

Serbes hakkında ‘bilinçli taksirle birden çok kişinin ölümüne sebep olma’ suçundan 22 buçuk yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlanmıştı. İlk duruşma 8 Mart 2018’de.

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Serbes’in sorumluluğunu itiraf etmeye giden süreci başlatan savcı terfi ettirilmişti.

Mahkeme heyeti, genel uygulamanın dışında, henüz duruşmalara başlanmadan, yeniden bilirkişi incelemesi istedi. Bu girişiminin yargılamayı kısa sürede sonuçlandırmaya yönelik olduğu değerlendirildi.

Serbes asli ve tam kusurlu

Mahkemenin istediği incelemeyi yapan bilirkişi, Serbes’i tam kusurlu bulduğu raporunda kusurları da tek tek saydı.

Raporun sonuç bölümüne göre,

*Serbes, gece vakti, yağmurlu havada, ıslak zeminde seyir halinde iken yola gereken önem ve dikkati göstermedi,

*Araçların savrulmasından da anlaşılacağı üzere aşırı hız yaparak, aracın seyrini, hava, yol, görüş ve trafik akımını dikkate almadı,

*Aracı müteyakkız bir şekilde ve tedbir alabilecek düzeyde kullanmadı,

* Görüş uzaklığını kontrol altında bulundurmadı. Önünde giden araca tehlikeli biçimde yaklaştı. Takip uzaklığını korumadı,

*Önünde kendi şeridi üzerinde bulunan araca arkadan çarptı,

* Dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davranışlarda bulundu.

Serbes’in bu nedenlerle asli ve tam kusurlu olduğu, diğer aracın sürücüsü olan Ayhan Özçelik ise kusursuz bulunduğu belirtildi.

Ne olmuştu?

22 Eylül’de İzmir-Aydın otoyolunda, başka bir otomobilin çarpmasıyla kontrolden çıkıp takla atan otomobilin sürücüsü 59 yaşındaki Ayhan Özçelik ve kızı 16 yaşındaki Zeynep Özçelik yaşamını yitirmiş, kazada sürücünün eşi 51 yaşındaki Nilgün Özçelik ise ağır yaralanmıştı.

Kazanın ardından Serbes’in yanındaki Kenan Doğru, aracı kendisinin kullandığını söylemiş, daha sonra da tutuklanmıştı.

Serbes ise altı gün sonra gelen itirafının ardından savcılığa giderek teslim olmuş, daha sonra da tutuklanarak Buca Cezaevi’ne gönderilmişti. Serbes’in itirafı, savcının ‘şüphe üzerine’ soruşturmayı derinleştirmesinden iki gün sonra gelmişti.

Serbes ifadesinde, kaza sonrası İstanbul’a gittiğini, özel bir klinikte dört beş gün boyunca yatarak kendisini cezaevi koşullarına ruhsal ve bedensel olarak hazırlamaya başladığını söylemişti.

Kazada ağır yaralanan Nilgün Özçelik, hastanede hayatını kaybetmişti.

Serbes’in, kaza sırasında alkollü olmadığı başta olmak üzere birçok iddiası tanık ifadelerinde yalanlanmıştı.