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Süreç bitince: Beşiktaş’taki ‘Barış-Aşiti Sokağı’yla ilgili inceleme başlatıldı

 

Beşiktaş’ın Dikilitaş semtindeki ‘Barış Sokağı’nın adının Kürtçe ‘barış’ anlamına gelen ‘Aşiti’ eklenmesiyle, ‘Barış-Aşiti Sokağı’ olarak değiştirilmesiyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Beşiktaş belediyesi, 2014 yılındaki 1 Eylül Dünya Barış Günü’nde Hakkari’yle ‘kardeş belediye’ olmuştu.

Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar, sivil toplum örgütü temsilcileri ve sanatçıların da aralarında bulunduğu 200 kişilik bir grupla Dünya Barış Günü’nde Hakkari’yi ziyaret etmişti.

16 Kasım 2015’te Dikilitaş semtindeki ‘Barış Sokağı’nın adına, Kürtçe ‘barış’ anlamına gelen ‘Aşiti’ eklenerek, ‘Barış-Aşiti Sokağı’ olarak değiştirilmişti.

Dihaber’in haberine göre konuyla ilgili olarak içişleri bakanlığı inceleme başlattı. Konunun mahkemeye taşınıp taşınmayacağı ilerleyen günlerde belli olacak.

Beşiktaş’taki Barış Sokağı’nın adına Kürtçe’de ‘barış’ anlamına gelen ‘Aşiti’ eklendi

 

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