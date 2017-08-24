Sur’da yıkım için barikat gerginlik yarattı, polisin rahatlığı gerginliği artırdı

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Diyarbakır’da sokağa çıkma yasakları ve operasyonlarla yerle bir olan tarihi ilçe Sur’un Alipaşa ve Lalebey mahalleleri yıkım için polis bariyerleriyle ablukaya alındı.

Sabah saatlerinden bu yana bölgeye getirilen barikat ve TOMA’lar nedeniyle ilçede gergin saatler yaşanıyor. Birçok yurttaş, Sur’un kentsel dönüşümü nedeniyle yıkılacak evlerini terk etmek istemiyor.

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Bu evler polis barikatıyla çevrelenirken, bölge halkı ya barikatın içinde kalmış, ya da dışarıda evine girmeye çabalar vaziyette. Birçok yurttaş da barikatlardan tırmanarak evlerine girmeye çalışıyor.

Şeftali yiyen polis gerginliği artırdı

Size zulümden alınan keyfin videosunu bırakıyorum.pic.twitter.com/HR3uIsjSdX — Ferhat Sevim (@ferhatsvmdng) August 24, 2017

Özgürüz’ün paylaştığı bir videoda evinin barikatların içinde olduğunu belirten bir yurttaş yaşadıklarını, “Gidecek yerim yok, sağolsunlar çok anlayışlılar ya, pikap getirmişler eşyalarımızı depoya atacaklar. Ben tek başıma yaşıyorum beni de artık paket edip bir depoya atarsınız. Burada o kadar bomba patladı, senin kaç tane polisin buraya geldi? Ben halkımı mağdur etmeyeceğim dedi, senin bu yaptığına ne deniyor?” diye anlattı.

Bu sırada kadının yanına gelen ve şeftali yediği görülen bir polis, “Medyaya oynama, medyaya oynama” diyor, gazetecilere de, “Gerçeklerin haberini yapın” ifadelerini kullanıyor.

Geçtiğimiz yıl PKK ve güvenlik güçlerinin çatışmalarında yerle bir olan Sur’da kamulaştırmayla beraber yeniden inşa kararı alınmış, mahallelerde yıkım başlamıştı. Rant iddiaları ve Sur sakinlerinin evlerinin ellerinden alınacağı korkusuyla sıcak bakılmayan proje için eski başbakan Ahmet Davutoğlu, Sur’un Toledo gibi inşa edileceğini öne sürmüştü.