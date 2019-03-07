Sur’da PKK’lıların yaktığı Kurşunlu Camii dört yıl sonra ibadete açıldı

Diyarbakır’ın Sur ilçesinde yarım asırlık Fatih Paşa Camii (Kurşunlu), restorasyonun ardından Regaip Kandili’nde ibadete açıldı.

Fotoğraflar: DHA

Osmanlı döneminde Diyarbakır’a atanan vali Bıyıklı Mehmet Paşa tarafından 1516 yılında inşa edilen cami 2015’e dek ibadete açıktı. İlçede sokağa çıkma yasağı uygulandığı dönemde kullanılamaz hale gelen cami ibadete kapatılmış, terör operasyonlarının ardından restore edilmeye başlanmıştı.

Reklam

DHA’ya konuşan Sur Kaymakamı Abdullah Çiftçi, caminin aslında uygun olarak restore edildiğini belirterek “Üç yıl önceki çukur eylemleri sırasında PKK terör örgütü tarafından burası bir mevzi olarak kullanılmış. İçindeki bütün eserler göz ardı edilerek, içindeki değerlerle beraber yok edilmek istenmişti. Önemli bir tahribat görmüştü” ifadelerini kullandı.

Çiftçi, Türkiye’de birçok kurşunlu cami olduğunu ancak en bilineninin Diyarbakır’da bulunduğunu belirterek hem Diyarbakırlıların hem de turistlerin camiyi görmekle ilgili istekleri olduğunu ifade etti.

AA’nın haberine göre caminin restorasyonu için 10 milyon lira harcandı. Cami bu akşam Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın da katılımıyla düzenlenen programla bu akşam yeniden ibadete açıldı.