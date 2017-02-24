Sur’da altı mahallede oy kullanılacak okullar yıkıldı: 45 sandık başka binalara taşınacak

Diyarbakır’da sokağa çıkma yasağının sürdüğü Sur ilçesindeki mahallelerde ikamet eden seçmenler için referandumda başka mahallelerde sandık kurulacak.

Daha önce oy kullanılabilen altı mahallede 45 sandığın kurulduğu okullar, çatışma ve operasyonlar nedeniyle yıkılmıştı. Bu nedenle yaklaşık 12 bin seçmenin kayıtlı olduğu sandıklar başka mahallelere taşıdı.

Sandık kurulamayan mahalleler, Sur’un Cevat Yılmaz, Cevat Paşa, Dabanoğlu, Fatih Paşa, Hasırlı ve Savaş mahalleleri.

Yeni yerler belirlendi

Sokağa çıkma yasağınınsürdüğü Cevat Yılmaz Mahallesi’ndeki yedi, Cevat Paşa Mahallesi’ndeki altı, Dabanoğlu Mahallesi’ndeki yedi, Fatih Paşa Mahallesi’ndeki 10, Hasırlı Mahallesi’ndeki 10 ve Savaş Mahallesi’ndeki beş sandık olmak üzere toplam 45 sandık, yasağın olmadığı Sur’un diğer mahallelerinde bulunan okullara ve Behram Paşa Konağı, aile destek merkezi ve zabıta binasına taşındı.