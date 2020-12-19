Suratına içecek fırlatılan altı aylık hamile çalışanın hayatını sıradaki müşteri değiştirdi

ABD’de bir fast food zincirinden müşteri siparişlerini veren çalışanın suratına içeceğini fırlattı. Bu olaya şahit olan sıradaki müşteri altı aylık hamile kadının hayatını değiştirdi.

Fotoğraflar: Feroza Syed

Atlanta şehrinde yaşanan olayda Feroza Syed restoranda sıra beklerken önündeki adamın yaptıklarını görünce gözlerine inanamadı.

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İçeceğinde buz istemediği belirtilen adam büyük boy bardaktaki içeceği çalışan kadının başından aşağı döktü.

Arabalı restoran sırasında yaşanan olayda Syed adama müdahale edemese de plakasını aldı.

Şok içinde ağlamaya başlayan restoran çalışanı Bryanna’yı teselli etti ve şikayetçi olmasını tavsiye ederek 20 dolar bahşiş verdi.

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Ancak içi rahat etmeyen Syed olayı Facebook hesabından paylaştı.

Paylaşımına gelen tepkiler üzerine genç kadın için yardım toplamaya karar verdi. 24 saat içinde çoğu 5, 10, 20 dolarlık bağışlardan oluşan 1700 dolar (13 bin lira) yardım toplandı.

Restoran müdürüyle görüşüp Bryanna ile iletişime geçerek toplanan parayı teslim etti.

Syed süreci yine Facebook hesabından şu sözlerle paylaştı: “Geçen cuma McDonalds’tan bir şeyler almaya gittiğimde önümdeki adam Bryanna’nın üzerine içeceğini fırlattı. Saçı, kıyafetleri, ayakkabıları yapış yapış şuruba bulandı. Ağlıyordu. Hamile olduğunu fark ettim ve ona küçük bir bahşiş verdim. Sonra da bir hesap açıp yardım toplamaya karar verdim. Toplanan para sayesinde yüzü güldü ve bütün insanların korkunç olmadığını gördü. Parayı verdiğimde ağlamaya başladı ve ne kadar çok ihtiyacı olduğunu anlattı.”

Syed ayrıca hesap bilgilerini paylaşarak şu anda çalışamayan genç kadının doğacak bebeği için yardımcı olmak isteyenlere çağrı yaptı.