Sur’a atanan kayyımdan 324 bin liralık tuvalet masrafı

Diyarbakır’ın Sur belediyesine 2016’nın eylülünde atanan kayyumun makamına yaptırdığı makam odası, banyo ve tuvaletin faturası ortaya çıktı.

Fotoğraf: Sözcü

Sözcü’nün haberine göre, makam odası, altın renginde döşenen banyo ve tuvaletin faturası 324 bin 129 lira.

Reklam

Banyodaki lavabo ve tezgah ile musluklar, duş kenarlığı, ayna çerçevesi, peçetelik, çöp kovası, tuvalet fırçası ve banyo boruları da altın renginde.

Diyarbakır’a 11 Kasım 2016 tarihinde kayyım olarak atanan Cumali Atilla da geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan makam odasına yaptırdığı lüks banyoyla gündeme gelmişti.



