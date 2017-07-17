Sur için yurt çapında imza kampanyası: ‘Alipaşa ve Lalebey’de yıkım dursun’

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Diyarbakır’ın Sur ilçesinde bulunan bazı mahallelerinin yıkımını durdurmak için imza kampanyası başlatıldı.

Amerika’nın Sesi’nden Mahmut Bozarslan’ın haberine göre Sur’un Yıkımına Hayır Platformu’nun kampanyası kapsamında toplanan imzalar Meclis’e teslim edilecek.

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Basın toplantısında konuşan platform sözcüsü Büşra Cizrelioğlu, tüm çabalara rağmen yıkımın durmadığını söylerken, boşaltılan evlerin yıkılarak mahalleyi terk etmeyenler üzerinde baskı oluşturulduğunu söyledi.

Sözcü, şöyle devam etti: “Tüm çalışmalarımıza ve çağrılarımıza rağmen hala Suriçi’nde yaşayan halk evini terk etmekle tehdit edilmekte ve göçe zorlanmaktadır. Aynı zamanda beş yıl önce boşaltılmış evler hızlı bir biçimde yıkılarak, evlerini terk etmeyen mahalleli üzerinde bir baskı ve korku yaratılmaya çalışılmaktadır. Ona rağmen mahallede yaşayan yurttaşlar evlerini terk etmemektedir. Bundan sonra da ne pahasına olursa olsun yaşam alanlarından, kültürlerinden ve sokaklarından vazgeçmeyeceklerini sürekli dillendirip bu konuda kararlı olduklarını söylemektedirler.”

‘Dünya gündemine taşıyacağız’

Alipaşa ve Lalebey mahallesinde yaşayan yurttaşların ‘meşru taleplerini bütün dünya gündemine taşımayı hedeflediklerini’ söyleyen Cizrelioğlu, “Hakların ortak mücadele bilinci ve inancıyla yıkımı durdurabileceğimize ve kazanacağımıza inanıyoruz. Bu mücadele ve dayanışma bilinciyle tüm duyarlı kesimleri imza kampanyamıza destek sunmaya ve sahiplenmeye çağırıyoruz” diye konuştu.

Basın toplantısında, UNESCO da Sur için adım atmadığı gerekçesiyle eleştirildi.

Kampanya bir ay sürecek. İsteyenlerin sosyal medya üzerinden ya da ıslak imzayla katılabileceği kampanya bir ay sürecek. Kampanyanın ilk imzasını basın toplantısını izleyen gazeteciler attı.

Sur’da 28 Kasım 2015’te ilan edilen sokağa çıkma yasağının ardından yaşanan çatışmalarda mahalleler zarar görmüştü. İlçede kullanılamaz hale gelen binaların yeniden yapılacağı açıklanmıştı.