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Yaramazlara biraz batar!

Sur belediyesinin eş başkanları tutuklandı

Diyarbakır’ın Sur belediyesinin HDP’li eş başkanları Filiz Buluttekin ve Cemal Özdemir tutuklandı.

Fotoğraf: HDP

Mezopotamya Ajansı’nın haberine göre evlerine yapılan baskınla 20 Aralık’ta gözaltına alınan Buluttekin ve Özdemir ile belediye meclis üyesi Yılmaz Eken, üç gün gözaltında tutulduktan sonra bugün mahkemeye çıkarıldı.

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Mahkeme, Buluttekin ve Özdemir’in ‘örgüt üyesi olma’ iddiasıyla tutuklanmasına karar verdi. Eken ise adli kontrol tedbirlerin uygulanması talebiyle sevk edildiği mahkemece serbest bırakıldı. 

Buluttekin ve Özdemir’in gözaltına alınmasının ardından belediyeye kayyım atanmıştı.

Sur belediyesine kayyım atandı

Sur Belediye Başkanı HDP’li Buluttekin ile iki meclis üyesine ‘terör’ gözaltısı

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