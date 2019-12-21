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Yaramazlara biraz batar!

Sur belediyesine kayyım atandı

Diyarbakır’da Sur ilçe belediyesinin HDP’li başkanı görevden alınırken, ilçenin kaymakamı kayyım olarak atandı.

Fotoğraflar: DHA

Diyarbakır başsavcılığının soruşturması kapsamında, Sur Belediye Eş Başkanı Feyme Filiz Buluttekin ve iki meclis üyesi dün gözaltına alınmıştı.

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Valiliğin açıklamasında, HDP’li Feyme Filiz Buluttekin’in, savcılığın soruşturması kapsamında ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan gözaltına alındığı kaydedildi.

Açıklamada, ilgili kanun maddeleri sayılarak HDP’li başkanın görevden alındığı kaydedildi. Buluttekin’in yerine Sur Kaymakamı Abdullah Çiftçi görevlendirildi.

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