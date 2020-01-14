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Yaramazlara biraz batar!

Sur belediyesinde HDP’li altı meclis üyesi görevden uzaklaştırıldı

Diyarbakır’ın Sur ilçesinde altı HDP’li belediye meclisi üyesi görevden uzaklaştırıldı.

Fotoğraf: DHA

Mezopotamya Ajansı’nın haberine göre Cemal Özdemir, Sevim Coşkun, Ruşen Tayfun, Halime Akyol, Mürsel Erel ve Yılmaz Eken ‘örgüt üyesi olmak’ iddasıyla haklarında açılan dava ve soruşturmalar nedeniyle görevden uzaklaştırıldı.

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Sur belediyesinin HDP’li eş başkanları Filiz Buluttekin ve Cemal Özdemir, geçen sene 20 Aralık’ta gözaltına alınmış, ertesi gün de belediyeye kayyım atanmıştı. 23 Aralık’ta Buluttekin ve Özdemir tutuklanmıştı. 

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