‘Şüpheli ölüm’: Cumhurbaşkanlığı koruması ‘sevgilisiyle Rus ruleti oynarken’ öldü

Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi Başkanlığı’nda çalışan polis, sevgilisinin evinde başından tek kurşunla vurulmuş halde ölü bulundu.

Habertürk’ten Müslim Sarıyar’ın haberine göre, 24 yaşındaki polis Ramazan Özçelik ile Özbekistan uyruklu 25 yaşındaki Feride Bayramova, dokuz ay önce ‘arkadaşlık uygulaması’ Jamou’da tanışarak sevgili oldu.

Özçelik, önceki gün Bayramova’nın İstanbul Beylikdüzü’ndeki ilçesindeki evinde kaldı. Sabah da Bayramova’nın Özçelik’e ‘Rus ruleti’ videosu seyrettirdiği, Özçelik’inse daha sonra “Öyle oynamaz, böyle oynanır” diyerek silahını başına dayadığı iddia edildi.

Özçelik, silah ateş alınca hayatını kaybetti.

‘Elini tutarken ateş aldı’

Olayın ardından gözaltına alınan Feride Bayramova, polisteki ifadesinde gece birlikte film izlediklerini belirterek şunları söyledi: “Ramazan uyudu. Ben de silahını dolabın üzerine koydum ve yattım. Sabah 10.00 gibi uyandım. Ancak Ramazan uyuyordu. Saat 14.00 gibi o da uyandı. Yiyecek bir şeyler almak için dışarı çıkacaktı, giyiniyordu. Bu sırada silahının dolabının üzerinde olduğunu görünce bana, ‘Tabancayı niye bize doğru çevirdin’ dedi ve silahı alarak beline koydu. Bu sırada kendisine Rus ruleti videosu izlettim. Ramazan da bana ‘O öyle oynanmaz böyle oynanır’ diyerek belinden tabancayı çıkarıp başına dayadı. Bu sırada ‘Ne yapıyorsun’ diyerek müdahale etmek için elini tutmaya çalıştığım sırada silah ateş aldı.”

Özçelik kayıtlara ‘şüpheli ölüm’ diye geçerken, Bayramova’nın terörle mücadele şubeye götürüldüğü öğrenildi.

Bayramova’nın telefonu ve adına kayıtlı hatlar da inceleniyor.

Şüpheli noktalar

Polis, şimdi şu karanlık noktaları araştırıyor:

* Özçelik, şarjörlü bir silahla öldü. Oysa Rus ruleti toplu tabancayla oynanır. Tabancayla şarjör ayrı yerlerde bulundu.

* Bayramova “İzlettim” dediği Rus ruleti videosunu bulamadı.

* Özbek sevgili, polis memuru için “Haftanın iki-üç bende kalırdı” derken, polisin annesi oğlunun haftada bir gün arkadaşında kaldığını söylediğini aktardı.

* Bayramova’nın çantasındaki dört ayrı hat şüphe çekti. Özbek kadın bu durumu “Sık sık yurtdışına çıkıyordum” diye açıkladı.

Öte yandan Özçelik’in Haziran 2016’dan bu yana cumhurbaşkanlığında çalıştığı, Bayramova’nınsa Malatya İnönü Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nde okuduğu öğrenildi.