Şüpheli aranıyor: Taksim’de otelden otomatik düzenekle siyasi bildiri ‘yağdı’

Taksim’deki bir otel odasında kurduğu otomatik düzenekle caddeye siyasi bildiri ‘yağdıran’ şüpheli aranıyor.

Alman vatandaşı 26 yaşındaki Enden Morius S., Gezi Parkı’nın yanındaki bir otel odası tuttu.

Odasında internet ağı, kamera sistemi ve yazıcı kullanarak bir düzenek kuran Morius S., gece yarısı otelden ayrıldı. Sabah saatlerinde ise odanın penceresinden caddeye siyasi içerikli bildiri ‘yağmaya’ başladı.

İhbar üzerine gelen polis, düzeneğin uzaktan kumandayla çalıştırıldığını belirledi.

Polis arıyor

Olay yeri incelemesinin ardından deliller toplandı. Morius S.’nin hazırladığı bildiriyi dağıtmak için internet üzerinden yazıcıya komut vererek bildirilerin sokağa düşmesini sağladığı tespit edildi.

Odadaki kamera sistemiyle de tüm bu sistemin çalışıp çalışmadığını kontrol ettiği anlaşıldı. Polis, Morius S.’yi arıyor.

DHA’nın haberinde bildirinin içeriğiyle ilgili detay yer almadı. AA’nın haberine göre de şüpheli sabah saatlerinde uçakla Almanya’ya gitti.