Asılsız ihbar: ‘Şüpheli araç’ nedeniyle kapatılan Avrasya Tüneli tekrar açıldı

Şüpheli araç yüzünden çift yönlü olarak trafiğe kapatılan Avrasya Tüneli tekrar açıldı.

21.30 civarında tünelde benzini biten bir motosiklet polis tarafından şüpheli bulundu. ‘Şüpheli paket’ ihbarı üzerine motosiklet incelenirken, Avrasya Tüneli yaklaşık 40 dakika çift yönlü olarak trafiğe kapıldı. Bu esnada motosikletin sahibi geldi. Olay yerindeki uzman ekip de incelemede şüpheli bir durum bulmayınca Avrasya Tüneli trafiğe açıldı.

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İstanbul valiliğinden yapılan son açıklamada “Avrasya tünelinde teknik ekiplerce yapılan incelemeler sonucunda ihbar asılsız olduğu anlaşılmış ve trafik akışı yeniden başlatılmıştır” dendi.

Valilikten yapılan ilk açıklamada “Şüpheli paket ihbarı nedeniyle kontrol amaçlı olarak ve tedbiren Avrasya Tüneli’nde trafik akışı her iki yönden geçici bir şekilde durdurulmuştur” denmişti.