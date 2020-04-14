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Yaramazlara biraz batar!

Şüphe: ‘Corona’dan ölen adli tıpçı, virüsü, bir cesetten kapmış olabilir

Taylandlı bir adli tıp uzmanının, Covid-19 kurbanı hastanın cansız bedeninden bulaşan virüsten ötürü öldüğünden şüpheleniliyor.

Fotoğraf: Reuters (temsili)

Daily Mail’deki habere göre ‘Journal of Forensic and Legal Medicine’ adlı adli tıp ağırlıklı bilim dergisi için 20 Mart’ta bir yazı kaleme alan Taylandlı bilim insanları, bunun dünyada, ‘ölen birinden corona virüsü bulaşması’ anlamında bir ilk olduğunu düşünüyor.

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Başkent Bangkok’taki RVT Tıp MErkezi’nden Won Sriwijitalai ve Hindistan’daki Patil Üniversitesi’nden Viroj Wiwanitkit’in imzasını taşıyan yazıya göre adli tıp uzmanı, 2 bin 600 vaka görülen ülkede hastalığa yakalanan iki sağlık çalışanlarından biriydi. İkili, Bangkok’ta görev yapan adli tıp uzmanının ölümü için, “Hem ülkede bem de sağlık sektöründe vaka sayısı az. Bu nedenle yaşayan birinden virüsü kapma olasılığı düşük. Ama Covid-19 nedeniyle ölenlerin cesetlerinde inceleme yaptı” ifadelerini kullandı.

Adli tıp çalışanları ve hastalıktan ölenlerin cansız bedenine dokunan diğer görevlilerin koruyucu ekipman giymesinin zorunluluk olduğunun altını çizen ikili, hastanelerin diğer birimlerindeki dezenfeksiyon işlemlerinin patoloji laboratuvarları ve adli tıplarda da yapılmasının şart olduğunu vurguladı.

Yazıda, “Elimizde Covid-19’un cesetlerden bulaştığı vakalara dair bir veri yok ama bunun bir ilk olduğunu düşünüyoruz” dendi.

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Dünya Sağlık Örgütü, genel olarak ‘damlacık’ ve solunum yolu kanalıyla bulaşan hastalıktan ölenlerin cansız bedenleriyle temas içinde olanları -virüsün bulaşmasıyla ilgili bilinmeyenler de olduğundan yola çıkarak- önlem almaları konusunda uyarmıştı.

Türkiye’de de birçok ülkede olduğu gibi cenaze ve defin işlemlerinde görev yapan personel özel kıyafet giyiyor.

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