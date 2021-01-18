‘Süper yayıcı’ Çin’de 102 kişiye ‘corona’ bulaştırdı: Sağlık ürünleri tanıtmak için seminer verdi

Çin’de, sağlık ürünleri pazarlayan bir kişi, tanıtım yapmak amacıyla gittiği, ülkenin kuzeydoğusunda 102 kişiye corona virüsü bulaştırdı.

Fotoğraf: Reuters (temsili)

Yaşlılara yönelik ürünlerin tanıtımı için yaşadığı Heilongjiang’dan Jilin eyaletine giden adamın adı açıklanmadı.

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Jilin Sağlık Komisyonu, ‘süper yayıcı’ olarak nitelendirilen bu kişinin geçen salı ‘asemptomatik taşıyıcı’ olduğunun anlaşıldığını, pazar günü Covid-19 tanısı konduğunu ve karantinaya alındığını açıkladı. Çin, asemptomatik vakaları resmi kayıtlarına dahil etmiyor.

Komisyonun açıklamasına göre bu kişi, testi pozitif çıkmadan önceki hafta içinde dört tren, bir otobüs yolculuğu yaptı, metroya bindi. Ürünleri tanıtmak amacıyla dört günde Gongzhuling ve Tonghua kentlerinde dört seminer verdi.

Şimdiye kadar seminerlere katılan 79 kişiye virüs bulaştırdı. Bu kişiler de 23 kişiye daha bulaşmasına neden oldu. Toplam 102 kişiye virüs bulaştı. Virüsün bulaştığı kişilerin yaş ortalaması 63, en yaşlıları 87 yaşında.

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Adamın virüs bulaştırdıkları ve temas ettiği diğer kişiler de karantinaya alındı.

Çin’de, vaka sayısının artması nedeniyle kuzey eyaletlerde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor.