Süper Lig’in şampiyonu Başakşehir

Süper Lig’in 33. haftasında Kayserispor’u 1-0 yenerek sezonun tamamlanmasına bir hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Başakşehir’de yönetim, teknik heyet ve futbolcular büyük sevinç yaşadı.

Fotoğraf: AA

Karşılaşmanın bitiş düdüğüyle birlikte tüm takım saha içinde sevinç yumağı oluşturdu. Teknik direktör Okan Buruk, başkan, yöneticiler ve futbolcular saha içinde birbirlerine sarılarak şampiyonluğu doyasıya kutladı.

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Tarihindeki ilk şampiyonluğa ulaşan Başakşehir’de bazı oyuncuların duygulu anlar yaşadığı da görüldü.

Başakşehir’in şampiyonluğunu tribünde dev pankart açıldı. Pankartın üzerinde ‘Şampiyon Başakşehir’ yazısı yer aldı. Bu sırada stat hoparlörlerinden de Şampiyonlar Ligi müziği çaldı.

Başakşehir marşlarına saha kenarından atılan konfetiler de eşlik etti.

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Şampiyonluk kutlamaları sırasında stattaki elektronik tabelalarda da şampiyonluğa ulaşan Başakşehirli oyuncuların fotoğrafları gösterildi.

Şampiyonluğa özel tişört

Süper Lig tarihinin 6. şampiyonu olan Başakşehir’de teknik heyet ve futbolcular, şampiyonluk için hazırlanan özel tişörtlerini giydi ve şapkalarını taktı.

Tişörtlerin üzerinde, ‘Şampiyon Başakşehir’ yazısı yer aldı. Ayrıca, dev balonlarda da ‘Türkiye’nin yeni şampiyonu’ yazısına yer verildi.

Oyuncular, sahada bol bol fotoğraf çektirdi ve marşlara eşlik etti.

Konyaspor’un galibiyeti

Başakşehir ile Kayserispor arasında oynanan mücadele devam ederken, turuncu-lacivertli takımın şampiyonluktaki en yakın rakibi Trabzonspor’un, Konyaspor önündeki yenilgi haberi Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’ndaki şampiyonluk coşkusunu erken başlattı.

Protokol tribününde yer alan turuncu-lacivertli ekibin yöneticileri ve yedek kulübesindeki futbolcular karşılaşma sürerken “Şampiyon Başakşehir” tezahüratları yaptı.

Yedek oyuncular da birbirlerine sarılarak şampiyonluğu kutlamaya erken başladı.

Fatih Terim Stadyumu’nda kutlama

Başakşehir Futbol Kulübü’nün başkanı Göksel Gümüşdağ, 26 Temmuz Pazar günü Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda şampiyonluk kutlaması yapacaklarını söyledi.

Gümüşdağ, karşılaşma sonrasında taraftarların toplandığı alanda bulunan üstü açık otobüse teknik direktör Okan Buruk ile geldi.

Otobüsten taraftarlara seslenen Gümüşdağ, elde ettikleri büyük başarıdan dolayı çok mutlu olduklarını söyledi.

Taraftarlara her zaman kendilerine destek verdikleri için şükranlarını ileten Başkan Gümüşdağ, taraftarlarla birlikte 26 Temmuz Pazar günü statlarında şampiyonluk kutlaması yapacaklarını açıkladı.

Göksel Gümüşdağ, “Biz 6 yıldır ligde hiç ilk 4’ün altına düşmedik. Çok olanlar değil, inanlar kazanır dedik. Hiçbir zaman inancımızı yitirmedik” dedi.

“Yüreği büyük, inancı büyük Başakşehir taraftarı. Beraber yürüdük bu yağmurda, beraber ıslandık yağan yağmurda şimdi dinlediğimiz her şarkıda hep birbirimizi hatırlıyoruz” ifadesini kullanan Gümüşdağ şöyle konuştu:

“2014 yılında bir avuç inanan insanla kurduğumuz bu takım, inancıyla mücadelesini hiç bırakmadık. Üzüldüğümüz anlar da oldu ama hiç yılmadık, inancımızı hiç kaybetmedik. Bu takımı kurarken tüm arkadaşlarımız bilir, soyunma odalarına, koridorlara her yere şunu yazdık, ‘Zor diye bir şey yoktur, imkansız zaman alır’. Bu takım imkansızı yendi. İnancınızı hiç yitirmeyin. Bugün de Avrupa’da son 16’nın içindeyiz. Bir rövanşımız var. Türkiye’nin de yeni şampiyonuyuz. Stadımızın açılışı 26 Temmuz 2014, kaderin cilvesine bakın, önümüzdeki hafta 26 Temmuz’da burada şampiyonluk gecemizi kutlayacağız. Açılış günümüzde bu stadı onurlandıran kurucu başkanımız Tayyip Erdoğan’a da söz vermiştik. Altı yıl sonra sözümüzü de yerine getirdik. Türkiye’nin yeni şampiyonu Başakşehir. Başakşehir olarak hep inancımızı yukarılara koyacağız. Çok olanlar değil, inanlar kazanır.”

Buruk: Şampiyon olmak çok önemli

Taraftarlara kendilerine verdikleri destek için teşekkür eden Buruk da otobüste basın mensuplarına şöyle konuştu “Tam olarak işin sıcaklığı ile farkına varamıyoruz ama Türkiye şampiyonu olmak çok önemli. Çok az teknik adam bunu yaşadı. Kendi adıma çok mutluyum. Şu anda ligi şampiyonlukla bitirdik ama Avrupa’daki hedefimiz devam ediyor. Birkaç gün dinlenip Avrupa’ya hazırlanacağız. Buraya gelen taraftarlarımıza çok teşekkür ediyorum. İnşallah Türkiye’yi en iyi şekilde temsil ederiz.”

Avrupa’da başarının da kendileri için çok önemli olduğunun altını çizen Buruk, şöyle devam etti: “Futbolcu olarak çok önemli kupalar kazandım ama teknik adam olarak Türkiye Kupası’nda Akhisar ile kazandığımız mucizevi bir şeydi. Bu sene şampiyonluk iddiası ile başlayıp kazanmak benim ve kulübümüz için çok önemliydi. İnşallah daha büyük başarılara imza atarız. Ligi kapattık Avrupa’ya odaklanacağız.”

Gümüşdağ ve Buruk’un konuşması sık sık taraftarların tezahüratıyla kesildi. Taraftarlar yaktıkları meşalelerle şampiyonluğu doyasıya kutladı.