Süper Lig’in kazancı 3,2 milyar lira: Gelirde Beşiktaş, seyircide Galatasaray birinci

Passolig Genel Müdürü Ceyhun Kazancı, Spor Toto Süper Lig gelirinin 2017-2018 sezonunda 3,2 milyar liraya (bugünkü kurla 518 milyon avro) çıktığını bildirdi.

Avrupa’daki diğer liglerdeyse İngiltere Premier Lig’in toplam geliri 5,5 milyar avroya ulaşarak ilk sırada yer aldı. İkinci sırada 3,3 milyar avroyla Almanya Bundesliga, üçüncü sırada ise 3 milyar avroyla İspanya La Liga bulunuyor. İtalya 2,1 milyar avroyla dördüncü, Fransa ise 1,7 milyar avroyla beşinci.

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Seyirci ortalaması 14 bin

AA’nın haberine göre, Aktif Bank’ın hazırladığı ‘Futbol Ekonomisi Raporu-Ekolig’i açıklayan Kazancı, raporda kulüplerin gelirlerini incelediklerini, maç günü gelirleri, naklen yayın gelirleri ve ticari gelirlerine odaklandıklarını söyledi.

Buna göre, 2016-2017 futbol sezonunda 2,3 milyar lira olan gelir, yaklaşık yüzde 43 artışla 3,2 milyar liraya çıktı.

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Maç günü gelirlerinde, maç başına seyirci ortalaması 2017-2018 sezonunda 12 bin 821’e çıktı.

Yeni stadyumu açılan her takımın seyirci ortalaması artarken, ilk 12 haftada bu ortalama 14 bin seviyelerine çıkmış durumda.

2017-2018 sezonunda ligde Galatasaray ortalama seyirci sayısında 40 bin barajını aşarak liderliği aldı.

Dört büyüklerin seyirci ortalaması yüzde 47,5 arttı, diğer takımların ortalaması da yüzde 39’luk artış gösterdi.

Maç günü gelirleri toplamı 400 milyon lira seviyesine dayanmış durumda. Geçtiğimiz sezonlarla kıyasladığımızda yüzde 50’ye varan artış var. Üç büyüklerin maç günü geliri toplamı 316,2 milyon lira, diğer 15 takımın geliri 80,1 milyon lira.

Passolig kart sahibi sayısı 4,2 milyona çıktı

Kazancı, 2017-2018 sezon sonunda Passolig kart sahibi sayısının 3,9 milyona çıktığını, şu an 4,2 milyon adede geldiğini ve kadın taraftar sayısının yüzde 10’lar seviyesinde olduğunu bildirdi.

Dört büyüklerin bilet fiyat ortalamasının 109,52 lira, bilet başına en fazla gelir elde eden takımın da 161,90 lirayla Galatasaray olduğunu aktaran Kazancı, en fazla seyirciye ev sahipliği yapan takım stadının Galatasaray’a ait olduğunu kaydetti.

Son iki sezonda en fazla yayın gelirini Galatasaray aldı

Kazancı, naklen yayın gelirlerinde Süper Lig kulüplerinin son iki sezonda elde ettiği naklen yayın gelirinin 2,5 milyar lira olduğunu belirterek, “2016-2017 sezonunda bu konuda lider Fenerbahçe iken, 2017-2018 sezonunda Galatasaray liderliği aldı, 170 milyon lira naklen yayın geliri seviyesine geldi. Son iki sezonda ise en fazla naklen yayın geliri kazanan kulüp 270 milyon lira ile yine Galatasaray oldu” diye konuştu.

Ticari gelirlerde 2016-2017 sezonunda Fenerbahçe’nin 208 milyon lirayla birinci sırada yer aldığını, geçen sezon ise 279 milyon lira gelirle Beşiktaş’ın birinci sıraya yerleştiğini aktaran Kazancı, Süper Lig toplam ticari gelirinin 1 milyar lirayı geçtiğini aktardı.

Kazancı, son dört sezonda en fazla ticari gelir elde eden takım 829,8 milyon lirayla Fenerbahçe.

188 farklı şirket 250’den fazla sponsorluk yaptı

Süper Lig’de 188 farklı şirketin 250’den fazla sponsorluk yaptığını belirten Passolig müdürü, bu yıl rapordaki başarı hikayesinin Göztepe’ye ait olduğunu söyledi. Göztepe’de maça gelmeyenlerin sayısı yüzde 7 düşmüş, bu oranı ligde yüzde 25,3 seviyesinde.

Dört büyüklerde ayrı bir inceleme yaptıklarını ifade eden Kazancı şunları söyledi: “Geçtiğimiz sezon toplam gelirleri, bir önceki sezon 1,4 milyar lira iken, 1,9 milyar liraya çıktı. Beşiktaş, toplam gelirlerde liderliği kimseye bırakmadı, 700 milyon lira bandının üzerine çıktı. Galatasaray 500 milyon liranın üzerinde, Fenerbahçe ise ona çok çok yakın… Şampiyonlar Ligi gelirlerini kenara koyduğumuzda üç büyük İstanbul takımının gelirleri aşağı yukarı aynı seviyede kaldı.”

Gelir sıralamasının zirvesinde Beşiktaş

Rapora göre, Süper Lig’de geçen sezon naklen yayın gelirleri 1,5 milyar liraya, maç günü gelirleri yüzde 52 artışla 400 milyon liraya ulaştı.

Galatasaray 2016-2017 futbol sezonunda 347,2 milyon lira olan gelirlerini, yüzde 49 artırarak 517,5 milyon liraya yükseltti.

2017-2018 futbol sezonunda yüzdesel anlamda gelirlerini en çok artıran lig şampiyonu Galatasaray olsa da gelir sıralamasının zirvesinde Beşiktaş yer aldı.

2016-2017 futbol sezonunda 521,1 milyon lira kazanarak ligin gelir yarışında ilk sırada yer alan Beşiktaş, 2017-2018 futbol sezonunda da finansal yükselişini sürdürüp 729,1 milyon lira gelirle sezonun en fazla kazanan takımı.

Seyirci sayısı 6,4 milyon

Son iki sezonda toplam 6,4 milyon kişi stadyumlarda Süper Lig maçlarını seyretti. 2016-2017 sezonunda 8 bin 940 olan Süper Lig’in seyirci ortalaması, 2017-2018’de yüzde 43 artışla 12 bin 821’e yükseldi.

Süper Lig takımları, sezon boyunca 400 milyon liraya yakın maç günü geliri kazandı. En fazla maç günü geliri olan takım 128,5 milyon lira ile Galatasaray olurken, en fazla bilet satışını 297 bin 270 adet ile Fenerbahçe yaptı.

Avrupa kupalarında oynanan 15 maçı 350 bine yakın kişi stadyumlarda seyretti. 2017-2018 sezonunda 1 milyondan fazla sporsever Passolig kart aldı.

Bileti olduğu halde maça gelmeyen taraftar oranı 2016-2017 sezonunda yüzde 33 iken, 2017-2018’de yüzde 25’e geriledi.