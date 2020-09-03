Liglerin ilk yarısı seyircisiz oynanacak

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2020-2021 sezonunun ilk devresinde lig maçlarının seyircisiz oynanmasına karar verildiğini açıkladı.

Fotoğraf: Pixabay

Covid-19 salgını nedeniyle marttan haziran ayına kadar ligler ara verilen Süper Lig ve 1’inci Lig geçen haftalarda tamamlanmıştı. Yeni sezon 11 Eylül’de başlayacak. TFF son olarak ekim ayında maçlara seyirci alınacağını açıklamıştı.

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Ancak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu’nun lig maçlarının en azından ligin yarısına kadar seyircisiz oynanması yönünde önerisi olduğunu söylemişti.