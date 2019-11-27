Süper Lig’in ilk kadın kulüp başkanı: Her takımın fanatik kadın taraftarı var ama küfürden dolayı tribünde yerini alamıyor

Süper Lig’in ilk kadın kulüp başkanı Berna Gözbaşı hayalinin futbolda kurumsallık ve küfürsüz stat olduğunu söyledi.



Fotoğraf: DHA

Kayserispor yönetim kurulunun aldığı kararla başkan seçilen Berna Gözbaşı, 30 Kasım’da yapılacak özel kurulla göreve başlayacak.

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Cumhuriyet gazetesinden İpek Özbey’in sorularını yanıtlayan Gölbaşı Kayserispor’dan başlayarak tüm takımlara yayılacak bir hareket başlatmak istediğini, bunun da tribünlerdeki kadın taraftar sayısını artırmak olduğunu söyledi: “İnanıyorum ki her takımın çok fanatik kadın taraftarları var ama özellikle küfürden dolayı tribünlerde yerini alamıyorlar. Kulüp yönetimlerinde kadınların sayısı artıkça bunun azalacağını düşünüyorum. İş dünyasında da kadının yer aldığı her işletmede disiplin, düzen kendiliğinden gelir. Burada da bunu yaşayacağız.”

Gözbaşı Süper Lig’in ilk kadın başkanı olma kararını nasıl aldığı sorusuna ise şöyle yanıt verdi: “Kayseri’nin en önemli sorunu sosyal faaliyetlerin kısıtlı olması. En büyük sosyal aktivite Kayserispor olunca önce Kayserispor yönetim kuruluna girdim, sonra başkan yardımcısı ardından başkan seçildim. Yerel yöneticiler, STK’ler, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun da girişimleriyle başkanlık görevine getirildim.”

Futbolcularla iletişim sorunu yaşamıyoruz

9 Eylül Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü’nü bitirdikten sonra Kayseri’de ticarete atılan Gözbaşı, beş kıtada 70’ten fazla ülkeye yatak ihracatı yapıyor. Aynı zamanda Dünya Türk iş Konseyi’nde (DTİK) icra kurulunda ve Türkiye Portekiz İş Konseyi başkanı.

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Fenerbahçe galibiyetinde İngilizce bilmesinin ve futbolcularla kurduğu iletişimin büyük rolü olduğunu belirten Gözbaşı şunları söyledi: “Onlarla çok iyi diyalog kurdum. Yabancı dil sorunum olmadığı için özellikle yabancı futbolcularla iletişim sorunu yaşamıyoruz. Fenerbahçe karşısında aldığımız galibiyette yabancı futbolcularla kurduğum iletişimin büyük rolü olduğuna inanıyorum.”