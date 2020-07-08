Süper Lig’de yeni sezon 11 Eylül’de başlayacak

Süper Lig’de 2020-2021 sezonunun 11 Eylül’de başlayacağı açıklandı. Yeni sezonda ayrıca sahada sekiz yabancı oynatılabileceği duyuruldu.
Süper Lig’e, 16 Mart’ta oynanan 26. haftanın son karşılaşması olan Antalyaspor – Sivasspor maçının ardından Covid-19 nedeniyle ara verilmişti. Lig heyecanı, 87 günlük aradan sonra 12 Haziran’da tekrar başlamıştı.
Türkiye Futbol Federasyonu ligin bitimine dört hafta kala yeni sezonun 11 Eylül’de başlayacağını duyurdu.
Sahada sekiz yabancı
Süper Lig kulüpleri 2020-2021 sezonunda en fazla 14 yabancı futbolcu ile sözleşme yapabilecek. Bu oyuncuların sadece sekizi sahada yer alabilecek.