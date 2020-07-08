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Yaramazlara biraz batar!

Süper Lig’de yeni sezon 11 Eylül’de başlayacak

Süper Lig’de 2020-2021 sezonunun 11 Eylül’de başlayacağı açıklandı. Yeni sezonda ayrıca sahada sekiz yabancı oynatılabileceği duyuruldu.

Süper Lig’e, 16 Mart’ta oynanan 26. haftanın son karşılaşması olan Antalyaspor – Sivasspor maçının ardından Covid-19 nedeniyle ara verilmişti. Lig heyecanı, 87 günlük aradan sonra 12 Haziran’da tekrar başlamıştı.

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Türkiye Futbol Federasyonu ligin bitimine dört hafta kala yeni sezonun 11 Eylül’de başlayacağını duyurdu.

Sahada sekiz yabancı

Süper Lig kulüpleri 2020-2021 sezonunda en fazla 14 yabancı futbolcu ile sözleşme yapabilecek. Bu oyuncuların sadece sekizi sahada yer alabilecek.

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