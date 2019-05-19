Süper Lig’de şampiyon Galatasaray

Spor Toto Süper Lig’in 33’üncü haftasında Galatasaray kendi sahasında Başakşehir’i 2-1 mağlup etti. Sarı kırmızılı ekip bu sonuçla 2018-2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu’nda şampiyon oldu. Feghouli ve Onyekuru’nun golleriyle galibiyete uzanan Galatasaray, 22’nci lig şampiyonluğunu elde etti.

Fotoğraf: DHA

5’inci dakikada Belhanda’nın kullandığı köşe vuruşunda Fernando’nun ön direkte yaptığı vuruşu Mert Günok kurtardı.

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8’inci dakikada Mariano ile Feghouli sağ kanatta paslaştı. Feghouli’nin zor pozisyonda içeri çeldiği topa savunma müdahale etti.

10’uncu dakikada Muslera’nın vuruşu kısa düştü. Bajic, önünde kalan topla ceza sahasına girdi ve vuruşunu yaptı. Muslera topu son anda çeldi ve hatasını telafi etti.

12’nci dakikada Belhanda’nın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda Luyindama kafayı vurdu, top yandan auta gitti.

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17’nci dakikada Elia sol kanattan içeri orta açtı. Bajic’in kafa vuruşu ağlara gitti: 0-1.

28’inci dakikada Donk’un müdahalesi sonucunda yerde kalan Emre Belözoğlu, sakatlandı ve oyuna devam edemedi. Abdullah Avcı, Emre’nin yerine Mossoro’yu oyuna dahil etti.

40’ıncı dakikada Belhanda’nın kullandığı köşe vuruşunda Marcao topa altıpas içerisinden vurdu, Mert Günok kurtardı.

44’üncü dakikada İrfan Can’ın sağ kanattan içeri yerden sert çevirdiği topta Luyindama ile Muslera anlaşamadı. Araya ayağını sokan Kudriashov’un vuruşu, az farkla auta gitti.

İlk yarı Başakşehir’in 1-0’lık üstünlüğü ile sona erdi.

47’nci dakikada Belhanda’nın kullandığı köşe vuruşunda Feghouli’nin kafa vuruşu direkten döndü, seken topa yeniden şık bir vuruş yapan Feghouli, topu ağlara gönderdi: 1-1.

55’inci dakikada Diagne orta sahada topu kaptı ve Galatasaray, Belhanda ile hızlı çıktı. Belhanda pasını Onyekuru’ya aktarırken, ceza sahasına girerken Onyekuru yeniden Belhanda’ya topu gönderdi. Belhanda’nın vuruşu direğe de çarparak ağlara gitti. Daha sonrasında VAR’a başvuran Cüneyt Çakır, pozisyonun başlangıcında Diagne’nin topu elle aldığını tespit ederek golü iptal etti.

62’nci dakikada Onyekuru, Belhanda’nın pasıyla kaleciyle karşı karşıya kaldı ve vuruşunda top ağlarla buluştu. Çakır, yardımcısının uyarısıyla ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti.

64’üncü dakikada Belhanda’nın kullandığı serbest vuruşta Onyekuru ceza sahası içerisinde topa dokundu ve ağları sarstı. Galatasaray 2-1 öne geçti.

75’inci dakikada Selçuk İnan’ın kullandığı serbest vuruş direğe çarparak auta çıktı.

90+5’inci dakikada Elia topla sol kanatta buluştu ve sert vurdu, top yandan dışarı çıktı.

Mücadelenin kalan bölümünde başka gol sesi çıkmadı ve Galatasaray, Başakşehir’i 2-1 mağlup ederek şampiyon oldu.

Stad: Türk Telekom

Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun

Galatasaray: Muslera – Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Donk (Dk. 46 Selçuk İnan), Fernando, Feghouli (Dk. 90+2 Linnes), Belhanda, Onyekuru, Diagne (Dk. 85 Semih Kaya)

Başakşehir: Mert Günok – Caiçara, Mahmut Tekdemir, Kudriashov, Clichy, Gökhan İnler, Emre Belözoğlu (Dk. 29 Mossoro), Visca, İrfan Can Kahveci (Dk. 70 Adebayor), Elia, Bajic (Dk. 81 Robinho)

Goller: Dk. 47 Feghouli, Dk. 64 Onyekuru (Galatasaray) – Dk. 17 Bajic (Medipol Başakşehir)

Sarı kartlar: Marcao, İsmail Çipe (Yedek kulübesinde), Onyekuru, Selçuk İnan (Galatasaray) – Bajic, Adebayor (Yedek kulübesinde), Mossoro (Başakşehir)