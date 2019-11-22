Süper Lig tarihindeki ilk kadın başkan: Berna Gözbaşı, Kayserispor’un başkanı

İstikbal Mobilya Kayserispor’da başkan danışmanı ve yönetim kurulu üyesi olarak görev yapan Berna Gözbaşı, Kayserispor Yönetim Kurulu’nun aldığı karar ile başkan seçildi. Bu kararla Gözbaşı, Türk futbolunun en üst klasmanı olan Süper Lig’in, tarihteki ilk kadın kulüp başkanı oldu.

Fotoğraf: DHA

Süper Lig ekibi İstikbal Mobilya Kayserispor’da 30 Kasım Cumartesi günü yapılacak olağanüstü genel kurulu öncesinde başkan danışmanı ve yönetim kurulu üyesi olarak görev yapan Berna Gözbaşı, başkanlığa adaylığını açıklamıştı.

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Gözbaşı, ilk etapta 30 Kasım’da yapılacak olan olağanüstü genel kurula kadar başkan olarak görev alacak, sonrasında ise genel kurul üyelerinin oylarını alması durumunda Kayserispor’un başkanı olarak görevine devam edecek.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Bilindiği üzere yönetim kurulu kararımızla 30.11.2019 tarihinde kulübümüz genel kurulu yapılacaktır. Genel kurul öncesinde mevcut yönetim kurulu üyemiz sayın Berna Gözbaşı, şehrimizin tüm dinamiklerinin ittifakıyla ve desteğiyle başkan adaylığını açıklamıştır. Gelinen noktada halen kulüp başkanlığı görevimizi yöneten sayın Hamdi Elcuman büyük bir jest yaparak yönetim kurulu başkanlığından istifa etmiş, yönetim kurulumuz oy birliğiyle Sayın Berna Gözbaşı’yı yönetim kurulu başkanı olarak seçmiştir. Kendisine yapılacak genel kurulumuzdaki adaylığında başarılar diliyoruz”