Diken

Yaramazlara biraz batar!

Süper Lig kulüplerine kurtarma paketi: 8 milyar liralık borç yapılandırılacak

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) ile Süper Lig kulüpleri arasında, kulüp borçlarının yapılandırılmasına yönelik protokol imzalandığı bildirildi.

Fanatik gazetesinin haberine göre, ‘kulüp lisans talimatı’na göre kulüplerin mali disiplin durumu Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından denetlenecek. Protokolün gerekliliklerine uymayan kulüplere yaptırım uygulanacak.

Reklam

Buna göre, değişiklikler kapsamında kulüplere ait yaklaşık 8 milyar liralık borç yapılandırılacak. Borçların yapılandırılacağı konsorsiyumda yer alacak Ziraat Bankası, Denizbank ve Aktifbank’la görüşmeler hemen başlayacak.

Yapılan düzenlemeyle birlikte her kulüp, borcunun büyüklüğüne göre gelirinin belirli bir kısmını harcayabilecek ve belirlenen sınırı aşamayacak. Ayrıca kulüpler borçlarının yaklaşık olarak yüzde 15’i kadarını transfer bütçesi olarak kullanabilecek.

Borçlarını ödeyemeyen, talimata uymayan ve lisans alamayan kulüplerin cezasını artık Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) değil, TFF belirleyecek. Borç yapılandırma süreci hem bankalar hem TFF tarafından yakından takip edilecek.

Reklam

Yapılandırmanın vadesi, her kulübün borç yapısına göre değişkenlik gösterecek. Aynı zamanda kulüplerin finans kurumlarına olan borçlarının yanı sıra futbol ailesine olan borçları da yapılandırma kapsamına alınacak.

‘Futbolda mali devrim’: Kulüplere TFF garantili kredi ve yeni denetleme kurumu

Erdoğan ile Albayrak da destekliyor: Futbol kulüplerinin borçlarını TBB üstlenecek

SON HABERLER

‘O tablo’ tekrar yerine asıldı

Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanlığını devralmasıyla birlikte 31 Mart sonrası göreve geldikten sonra makam odasına astığı, görevden aldıktan sonra tartışmalı biçimde yerinden alınan ‘Halkı dinleyen Atatürk’ tablosu da tekrar yerine asıldı.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...