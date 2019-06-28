Süper Lig kulüplerine kurtarma paketi: 8 milyar liralık borç yapılandırılacak

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) ile Süper Lig kulüpleri arasında, kulüp borçlarının yapılandırılmasına yönelik protokol imzalandığı bildirildi.

Fanatik gazetesinin haberine göre, ‘kulüp lisans talimatı’na göre kulüplerin mali disiplin durumu Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından denetlenecek. Protokolün gerekliliklerine uymayan kulüplere yaptırım uygulanacak.

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Buna göre, değişiklikler kapsamında kulüplere ait yaklaşık 8 milyar liralık borç yapılandırılacak. Borçların yapılandırılacağı konsorsiyumda yer alacak Ziraat Bankası, Denizbank ve Aktifbank’la görüşmeler hemen başlayacak.

Yapılan düzenlemeyle birlikte her kulüp, borcunun büyüklüğüne göre gelirinin belirli bir kısmını harcayabilecek ve belirlenen sınırı aşamayacak. Ayrıca kulüpler borçlarının yaklaşık olarak yüzde 15’i kadarını transfer bütçesi olarak kullanabilecek.

Borçlarını ödeyemeyen, talimata uymayan ve lisans alamayan kulüplerin cezasını artık Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) değil, TFF belirleyecek. Borç yapılandırma süreci hem bankalar hem TFF tarafından yakından takip edilecek.

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Yapılandırmanın vadesi, her kulübün borç yapısına göre değişkenlik gösterecek. Aynı zamanda kulüplerin finans kurumlarına olan borçlarının yanı sıra futbol ailesine olan borçları da yapılandırma kapsamına alınacak.