Süper Lig kulüpleri ile beIN Sports arasında kur anlaşmazlığı

2016’daki ihalede yıllık 500 milyon dolar karşılığı beş yıllığına Süper Lig’in yayın haklarını elde eden Katar merkezli beIN Medya’nın ilk ödemeyi 3.26 liralık kurdan yapması, ancak kurun 5.65 seviyesine gelmesine rağmen 3.79 lirada diretmesi kulüplerin tepkisini çekti.

Hürriyet’in haberine göre anlaşmada beIN Medya’nın baz alacağı kur oranı her yıl TEFE-TÜFE oranında güncelleniyor. Bu orana göre şirketin bu yıl kuru 4.60 lira baz alması gerekiyor. Ancak beIN Medya geçen yıl 705 milyon lira zarar ettiğini savunarak kurun 3.80’de sabitlenmesini istiyor.

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Çekilme uyarısı

Kulüpler Birliği, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve beIN Medya anlaşmazlığıçözmek için görüşmelerini sürdürüyor. Ancak beIN Medya ortak bir noktada buluşulmazsa teminat miktarı olan 160 milyon doları ödeyerek Türkiye’den çekilme opsiyonunu da masada tutuyor.

Buna karşın kulüplerse yayıncı kuruluşa sözleşmeyi hatırlatarak, “Türkiye, bir hukuk devletidir. Kurumlar da yaptıkları sözleşmelere bağlılıkla yükümlüdür” diyor.

2022 yılına kadar Süper Lig yayın haklarını elinde bulunduran beIN Medya, Türkiye’den çekileceği iddiasını 13 Haziran’da yalanlamıştı.