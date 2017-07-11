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Süper Lig 2017/ 2018 sezonu fikstürü belli oldu

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Spor Toto Süper Lig 2017/2018 ‘İlhan Cavcav Sezonu’nun fikstürü belli oldu.İlk hafta maçlarında Fenerbahçe İzmir’de ligin yeni ekibi Göztepe’yle karşılaşırken, Beşiktaş evinde Antalyaspor’u konuk edecek. Galatasaray kendi evinde Kayserispor’u, geçen sezonun ikincisi Medipol Başakşehir Bursaspor’u, Trabzonspor Atiker Konyaspor’u ağırlayacak.

Ligin ilk hafta programı şöyle:

Galatasaray – Kayserispor

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Akhisar Belediyespor – Sivasspor

Beşiktaş – Antalyaspor

Evkur Yeni Malatyaspor – Osmanlıspor

Alanyaspor – Kasımpaşa

Medipol Başahşehir – Bursaspor

Gençlerbirliği – Kardemir Karabükspor

Trabzonspor – Atiker Konyaspor

Göztepe – Fenerbahçe

İlk derbi altıncı hafta

Ligin ilk derbisi altıncı haftada Kadıköy’de Fenerbahçe ve Beşiktaş arasında oynanacak. Dokuzuncu haftada Fenerbahçe Galatasaray’a konuk olurken, Beşiktaş ve Galatasaray 14. haftada Vodafone Park’da karşı karşıya gelecek.

Trabzonspor ise ikinci haftada Fenerbahçe’ye, yedinci hafada Beşiktaş’a konuk olacak. Karadeniz ekibi ligin onuncu haftasında Galatasaray’ı ağırlayacak.

Ligin son hafta maçlarıysa şöyle:

Göztepe – Galatasaray

Alanyaspor – Antalyaspor

Evkur Yeni Malatyaspor –  Kayserispor

Trabzonspor – Kardemir Karabükspor

Gençlerbirliği – Bursaspor

Medipol Başakşehir – Kasımpaşa

Beşiktaş – Sivasspor

Akhisar Belediyespor – Sivasspor

Fenerbahçe – Atiker Konyaspor

Fikstürün tamamına ulaşmak için tıklayınız


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