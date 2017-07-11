Süper Lig 2017/ 2018 sezonu fikstürü belli oldu

Spor Toto Süper Lig 2017/2018 ‘İlhan Cavcav Sezonu’nun fikstürü belli oldu.İlk hafta maçlarında Fenerbahçe İzmir’de ligin yeni ekibi Göztepe’yle karşılaşırken, Beşiktaş evinde Antalyaspor’u konuk edecek. Galatasaray kendi evinde Kayserispor’u, geçen sezonun ikincisi Medipol Başakşehir Bursaspor’u, Trabzonspor Atiker Konyaspor’u ağırlayacak.
Ligin ilk hafta programı şöyle:
Galatasaray – Kayserispor
Akhisar Belediyespor – Sivasspor
Beşiktaş – Antalyaspor
Evkur Yeni Malatyaspor – Osmanlıspor
Alanyaspor – Kasımpaşa
Medipol Başahşehir – Bursaspor
Gençlerbirliği – Kardemir Karabükspor
Trabzonspor – Atiker Konyaspor
Göztepe – Fenerbahçe
İlk derbi altıncı hafta
Ligin ilk derbisi altıncı haftada Kadıköy’de Fenerbahçe ve Beşiktaş arasında oynanacak. Dokuzuncu haftada Fenerbahçe Galatasaray’a konuk olurken, Beşiktaş ve Galatasaray 14. haftada Vodafone Park’da karşı karşıya gelecek.
Trabzonspor ise ikinci haftada Fenerbahçe’ye, yedinci hafada Beşiktaş’a konuk olacak. Karadeniz ekibi ligin onuncu haftasında Galatasaray’ı ağırlayacak.
Ligin son hafta maçlarıysa şöyle:
Göztepe – Galatasaray
Alanyaspor – Antalyaspor
Evkur Yeni Malatyaspor – Kayserispor
Trabzonspor – Kardemir Karabükspor
Gençlerbirliği – Bursaspor
Medipol Başakşehir – Kasımpaşa
Beşiktaş – Sivasspor
Akhisar Belediyespor – Sivasspor
Fenerbahçe – Atiker Konyaspor
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