Süper Kupa seneye Katar’da

Gelecek yıl Süper Kupa finalinin Katar’da oynatılması planlanıyor.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, haberi İstanbul’daki Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu’ndaki konuşmasında duyurdu.
TFF başkanı şunları söyledi: “Önümüzdeki dönem Süper Kupa finalini Katar’da oynatmayı planlıyoruz. Böylelikle kulüplerimiz önemli bir gelire kavuşacaktır. Türk ekonomisi var olan bir ekonomidir. Bizlere düşen de futbol ekonomisini uluslararası seviyede en iyi yere taşımaktır.”
Türkiye ile Katar, bugün 10 anlaşma imzalamıştı.