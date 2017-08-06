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Süper Kupa Konyaspor’un

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Süper Kupa finalinde Beşiktaş’ı 2-1 mağlup eden Konyaspor kupaya uzandı.

Fotoğraf: DHA

Samsun 19 Mayıs Stadı’nda oynanan karşılaşmada yeşil beyazlıların gollerini 33’üncü dakikada Traore ve 90’ıncı dakikada penaltıdan Skubic kaydederken, Beşiktaş’ın tek golü 78’inci dakikada Cenk Tosun’dan geldi.

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Karşılaşmanın bitiş düdüğüyle birilikte Konyaspor taraftarları sahaya indi.

Fotoğraf: Twitter

‘Yaşa Mustafa Kemal Paşa Yaşa’ pankartına yasak

Siyah-beyazlı taraftarların hazırladığı ‘Yaşa Mustafa Kemal Paşa Yaşa’ pankartı stada alınmadı. Polis buna gerekçe olarak pankart için 48 saat önceden ‘izin alınmamasını’ gösterdi.

Beşiktaşlı taraftarlar maç öncesi ve sırasında Konyaspor Başkanı Ahmet Şan’ın “Bugün Türkiye’de maaselef tüm statlar söylüyor” dediği ‘İzmir Marşı’nı söyledi, ‘Türkiye laiktir laik kalacak’ diye bağırdı.

Konyasporlu taraftarlar ise siyah-beyazlılara ‘PKK dışarı’ sloganı ve tekbirle karşılık verdi.

Yabancı madde yağdı, bıçak atıldı

‘Yaşa Mustafa Kemal Paşa Yaşa’ pankartının alınmadığı finalin ilk dakikasından itibaren sahaya yanıcı ve patlayıcı maddeler yağdı.

Karşılaşmanın ikinci yarısında Beşiktaşlı Cenk Tosun’un golünün ardından Konyaspor tribününden sahaya kelebek tabir edilen bıçak atıldı. Siyah-beyazlı futbolcular bıçağı hakem Fırat Aydınus’a teslim etti.

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