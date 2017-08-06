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Süper Kupa finalinde ‘Yaşa Mustafa Kemal Paşa Yaşa’ yasağına Twitter’dan: ‘Yeni devlet’ kurulmuş bile

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Beşiktaş ve Konyaspor’un karşı karşıya geldiği Süper Kupa finalinde siyah-beyazlı taraftarların hazırladığı ‘Yaşa Mustafa Kemal Paşa Yaşa’ pankartının stada alınmaması sosyal medyada da yankı buldu.

Polis, bu yasağa gerekçe olarak 48 saat önceden ‘izin alınmamasını’ göstermişti.

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Twitter’da pankart yasağı hakkında #YaşaMustafaKemalPaşaYaşa etiketi altında paylaşılan mesajlardan bazıları şöyle;

Polis ‘İzin almadınız’ dedi: Beşiktaşlıların ‘Yaşa Mustafa Kemal Paşa Yaşa’ pankartına yasak

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