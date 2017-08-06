Süper Kupa finalinde ‘Yaşa Mustafa Kemal Paşa Yaşa’ yasağına Twitter’dan: ‘Yeni devlet’ kurulmuş bile

Beşiktaş ve Konyaspor’un karşı karşıya geldiği Süper Kupa finalinde siyah-beyazlı taraftarların hazırladığı ‘Yaşa Mustafa Kemal Paşa Yaşa’ pankartının stada alınmaması sosyal medyada da yankı buldu.
Polis, bu yasağa gerekçe olarak 48 saat önceden ‘izin alınmamasını’ göstermişti.
Twitter’da pankart yasağı hakkında #YaşaMustafaKemalPaşaYaşa etiketi altında paylaşılan mesajlardan bazıları şöyle;
Milli mücadelenin başladığı topraklarda Atatürk’e yasak! Gençliğe Hitabe’deki gaflet ve dalalet durumu tam da bu! #YaşaMustafaKemalPaşaYaşa pic.twitter.com/WcO84u8iQC
— Tuncay ÖZKAN (@ATuncayOzkan) 6 Ağustos 2017
Aşık Mahsuni ne güzel söylemiş; Bir daha gel gel Samsun’dan. Bu ruh statlara sığmaz. Ahmaklar bunu anlamaz.#YaşaMustafaKemalPaşaYaşa pic.twitter.com/Y3Sw3gIQC1
— Mustafa BALBAY (@mustafabalbay) 6 Ağustos 2017
Samsun da ATATÜRK pankartı stada alınmamış. Bu kafa 98 yıl önce orda olsaydı ATATÜRKü rıhtıma çıkarmazdı. İnadına
#YaşaMustafaKemalPaşaYaşa
— kuvay-i milliye (@since_1994_ege) 6 Ağustos 2017
Bu pankartı Stadyuma almayan Stad Müdüründen, İl Güvenlik Kuruluna kadar kim varsa sorgulanmalı! #YaşaMustafaKemalPaşaYaşa pic.twitter.com/AixGGOx6qq
— ORDU FB Derneği (@OrduFBDernegi) 6 Ağustos 2017
Siz içeriye almazsanız,biz gözünüze SOKARIZ!! #YaşaMustafaKemalPaşaYaşa pic.twitter.com/Zli5kYONWN
— ObjektifBeşiktaşlı🦅 (@ObjektifBjkli) 6 Ağustos 2017
Mustafa Kemal ATATÜRK siyaset üstüdür
Şike lobisi TFF, pankartları değil şikecileri Türk futbolundan temizlesin! #YaşaMustafaKemalPaşaYaşa
— Trabzonspor Analiz (@tsanaliz) 6 Ağustos 2017
Pankart olmasa da nefesimiz yeter!!!! #YaşaMustafaKemalPaşaYaşa
— İsmail İlgin (@ismaililgin) 6 Ağustos 2017
Konyaspor başkanı Ahmet Şan iyi dinle!!! #YaşaMustafaKemalPaşaYaşa pic.twitter.com/gbF1TxecFj
— Enis Bozkurt (@enisbozkurt1919) 6 Ağustos 2017
Yaşa Mustafa Kemal Paşa Yaşa
pankartını almayanlara inat!
“Bizimkisi 1 aşk hikayesi siyah
beyaz film gibi biraz”👇🏽#YaşaMustafaKemalPaşaYaşa pic.twitter.com/vQ07HEhIvj
— HER TELDEN – (@HERTELDEN041) 6 Ağustos 2017
Her ilde alinmamasi rezallettir ama Samsun da alınmaması kelimenin tek anlamıyla ayrı bir KEPAZELİKTİR. Utanın #YasaMustafaKemalPasaYasa https://t.co/lZv4REGd0M
— #SarıLacivertDuvar (@erciwert) 6 Ağustos 2017
#YaşaMustafaKemalPaşaYaşa
ADIN YAZILACAK MÜCEVHER TAŞA!!!
— Sema Barakalı 🇹🇷 (@BarakalSema) 6 Ağustos 2017
Çukurova’nın pamuğunda,Sakarya’nın suyunda,Nemrut’un karında,aldığımız her nefeste varsın. Hep yaşayacaksın. #YaşaMustafaKemalPaşaYaşa pic.twitter.com/HOTNIQFlS6
— Alper Taşdelen (@AlperTasdelen06) 6 Ağustos 2017
Başakşehir maçında RTE posteri ve pankartı serbest, Beşiktaş maçında #YaşaMustafaKemalPaşaYaşa pankartı yasak.
Yeni devlet kurulmuş bile. pic.twitter.com/CgughpMmCX
— Ne Çok Konuştun (@DurBirDinlee) 6 Ağustos 2017