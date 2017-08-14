Süper Kupa finalinde sahaya bıçak atan taraftar tutuklandı

Samsun’da Konyaspor ile Beşiktaş arasında oynanan olaylı Süper Kupa maçında sahaya bıçak atan taraftar ikinci kez gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.
İHA’nın haberine göre 6 Ağustos’taki maçın ardından 9 Ağustos’ta gözaltına alınıp adli kontrolle serbest bırakılan taraftar Tunahan P., yeniden gözaltına alındı.
Samsun başsavcılığının soruşturması kapsamında gözaltına alınan taraftar tutuklandı. Suç kaydı bulunmayan Tunahan P.’nin ‘sporda şiddetin önlenmesi’ne dair kanun uyarınca tutuklandığı öğrenildi.