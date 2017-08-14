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Süper Kupa finalinde sahaya bıçak atan taraftar tutuklandı

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Samsun’da Konyaspor ile Beşiktaş arasında oynanan olaylı Süper Kupa maçında sahaya bıçak atan taraftar ikinci kez gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.

İHA’nın haberine göre 6 Ağustos’taki maçın ardından 9 Ağustos’ta gözaltına alınıp adli kontrolle serbest bırakılan taraftar Tunahan P., yeniden gözaltına alındı.

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Samsun başsavcılığının soruşturması kapsamında gözaltına alınan taraftar tutuklandı. Suç kaydı bulunmayan Tunahan P.’nin ‘sporda şiddetin önlenmesi’ne dair kanun uyarınca tutuklandığı öğrenildi.

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