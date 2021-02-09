Süper Kupa finalinde sahaya atlayan YouTuber’a bir yıl sekiz ay hapis cezası

İstanbul’da, Vodafone Park’ta, 14 Ağustos 2019’da oynanan UEFA Süper Kupa final maçında sahaya atlayan YouTuber Ali Abdülselam Yılmaz’a bir yıl sekiz ay hapis cezası verildi.

Fotoğraf: DHA

AA’nın haberine göre İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya sanıklardan Cantuğ Özsoy katıldı, diğer sanıklar Yılmaz, Emre Durmuş, Furkan Yaman’ı ise avukatları temsil etti.

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Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanık Yılmaz’ın üzerine atılı suçu işlediğine sair somut deliller bulunduğunu belirterek, üç yıla kadar hapis cezası verilmesini istedi.

Savcı, diğer üç sanığın delil yetersizliğinden beraatini talep etti, Yılmaz’ın avukatı ise bir anlık heyecanla sahaya atlayan müvekkilinin beraatini istedi.

İyi hal indirimi yapıldı

Mahkeme, Yılmaz’a ‘yasak alanlara girme’ suçundan önce iki yıl hapis cezası verdi. Sanığın duruşmalardaki iyi halini göz önünde bulundurarak cezayı bir yıl sekiz aya indiren mahkeme, verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

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Mahkeme ayrıca Yılmaz’ın bir yıl süreyle spor müsabakalarına girmesinin yasaklanmasına hükmetti.

Mahkeme, diğer sanıklar Durmuş, Özsoy ve Yaman’ın beraatine karar verdi.

Olayın geçmişi

Vodafone Park’ta, 14 Ağustos 2019’da oynanan UEFA Süper Kupa final maçının 14. dakikasında sahaya atlayarak koşmaya başlayan YouTuber Ali Abdülselam Yılmaz, güvenlik görevlileri tarafından yakalanarak saha dışına çıkarılmıştı.

Stadyumda Yılmaz’ın videosunu çektikleri belirlenen dört arkadaşı da polis ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı.

Şüpheliler hakkında emniyette ‘futbol müsabakalarında seyirden men cezası’ verilmişti.

İfadelerinin ardından adliyeye sevk edilen beş şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Spor Suçları Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, Yılmaz’ın ‘Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun’un ‘yasak alanlara girme’ maddesi gereği bir yıldan üç yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.