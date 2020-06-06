Süper Kupa finalinde sahaya atlayan YouTuber ve arkadaşlarına birer yıldan üçer yıla kadar hapis istemi

Beşiktaş’ın ‘evi’ Vodafone Park’ta 14 Ağustos 2019’da Liverpool ile Chelsea arasında oynanan UEFA Süper Kupa final maçında sahaya atlayan YouTuber Ali Abdülselam Yılmaz ve beraberindeki üç kişi hakkında birer yıldan üçer yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Fotoğraf: DHA

AA’nın haberine göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Spor Suçları Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, YouTube’daki ‘Deli mi Ne?’ kanalının sahibi Yılmaz’ın, Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun’un yasak alanlara girme maddesi gereği bir yıldan üç yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

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İddianamede, Yılmaz’ın saha içindeki görüntülerini kaydeden üç arkadaşı için de aynı suça iştirakten birer yıldan üçer yıla kadar hapis cezasına çarptırılmaları talep edildi. Bir şüpheli hakkında takipsizlik kararı verildi.

Sanıklar İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılanacak.

Ne olmuştu?

Vodafone Park’ta oynanan UEFA Süper Kupa final maçının 14’üncü dakikasında sahaya atlayarak koşmaya başlayan Yılmaz, güvenlik görevlileri tarafından yakalanarak saha dışına çıkarılmıştı. Yılmaz’ın yanı sıra videosunu çektikleri belirlenen dört arkadaşı polis ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı.

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Yılmaz, emniyetteki ilk sorgusunda Süper Kupa Finali’ni izlemek için stadyuma gittiğini, maçın heyecanıyla kendini sahaya atarak kaleye doğru koşmaya başladığını, önceden planlamadığını ve beraberindeki arkadaşlarının video ve fotoğraf çektiğinden habersiz olduğunu söylemişti.

Şüphelilere futbol müsabakalarında seyirden men cezası verilmişti. İfadelerinin ardından adliyeye sevk edilen beş şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.