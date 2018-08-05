Süper Kupa Akhisarspor’un!

Süper Kupa’yı Akhisarspor kazandı.

Lig şampiyonu Galatasaray ile Türkiye Kupası’nı kazanan Akhisarspor bugün Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda Süper Kupa için mücadele etti.

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Maçta ilk gol 5’inci dakikada Yevhen Seleznyov’dan geldi. Bu golle Akhisarspor 1-0’lık üstünlüğü yakaladı.

Sarı-kırmızılı takımın golünü ise 79’uncu dakikada Eren Derdiyok kaydetti. Maçın normal süresi eşitlikle bitince 15’er dakikalık iki devre daha oynandı.

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Yine gol olmayınca penaltılara geçildi. Penalı atışları sonucu kupayı Akhisarspor evine götürdü.

Öte yandan maçın hakemi Cüneyt Çakır, 44’üncü dakikadaki bir pozisyonda Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemini kullandı. Böylece, bu sezon devreye alınan VAR, Türkiye’de ilk kez resmi maçta kullanılmış oldu.