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Yaramazlara biraz batar!

Christopher Boone’un Sıradışı Hayatı: ‘Süper İyi Günler’ Tiyatrokare’de

Tiyatrokare, İngiliz yazar Mark Haddon’un çok satan romanı ‘Süper İyi Günler’i ‘(The Curious Incident of the Dog in the Night-Time) sergiliyor.

Kitap bugüne kadar Türkçe dahil (15 farklı dile çevrildi, 32 ayrı ülkede yayınlandı. ‘Süper İyi Günler’ 16 yaşındaki asperger sendromu taşıyan Christopher Boone’un hikayesi üzerine kurulu.

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Nedim Saban’ın yönetmenliğindeki oyunda Emir Özden, Ayça Erturan, Korel Cezayirli, Didem İnselel ve Celile Toyon başrollerde.

Oyunun müzikleri ise Son Feci Bisiklet grubuna ait.

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Oyun Ford Türkiye’nin katkısı ve Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın yanısıra Beko, Michelin gibi markaların çözüm ortaklığıyla sahneleniyor

Oyun künyesi:
Türkçeye Kazandıran ve Yöneten: Nedim Saban
Dekor& Işık Tasarım: Kerem Çetinel
Görsel Yönetmen: Tufan Dağtekin
Kostüm Tasarım: Makbule Mercan
Koreografi: Orçun Okurgan
Soundtrack: Son Feci Bisiklet / Arda Kemirgent
İkinci Yönetmen: Halim Ercan
Sanat Koordinatörü: Bülent Seyran
Dramaturji: Ezgi Gülümser
Yönetmen Yardımcısı: AysudaDalğıç
Afiş Tasarım: İsmail Anıl Güzeliş
Oyun Fotoğrafları: Emre Mollaoğlu
Oyuncular: Emir Özden, Ayça Erturan, Korel Cezayirli, Didem İnselel, İbrahim Can Sayan,  Şebnem Şeviktürk, Onur Kırat, Uğur Can Arıkan, Cem Arslan,  Sevcan Aydın, Beste Koçak ve Celile Toyon.

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