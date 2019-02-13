Christopher Boone’un Sıradışı Hayatı: ‘Süper İyi Günler’ Tiyatrokare’de

Tiyatrokare, İngiliz yazar Mark Haddon’un çok satan romanı ‘Süper İyi Günler’i ‘(The Curious Incident of the Dog in the Night-Time) sergiliyor.
Kitap bugüne kadar Türkçe dahil (15 farklı dile çevrildi, 32 ayrı ülkede yayınlandı. ‘Süper İyi Günler’ 16 yaşındaki asperger sendromu taşıyan Christopher Boone’un hikayesi üzerine kurulu.
Nedim Saban’ın yönetmenliğindeki oyunda Emir Özden, Ayça Erturan, Korel Cezayirli, Didem İnselel ve Celile Toyon başrollerde.
Oyunun müzikleri ise Son Feci Bisiklet grubuna ait.
Oyun Ford Türkiye’nin katkısı ve Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın yanısıra Beko, Michelin gibi markaların çözüm ortaklığıyla sahneleniyor
Oyun künyesi:
Türkçeye Kazandıran ve Yöneten: Nedim Saban
Dekor& Işık Tasarım: Kerem Çetinel
Görsel Yönetmen: Tufan Dağtekin
Kostüm Tasarım: Makbule Mercan
Koreografi: Orçun Okurgan
Soundtrack: Son Feci Bisiklet / Arda Kemirgent
İkinci Yönetmen: Halim Ercan
Sanat Koordinatörü: Bülent Seyran
Dramaturji: Ezgi Gülümser
Yönetmen Yardımcısı: AysudaDalğıç
Afiş Tasarım: İsmail Anıl Güzeliş
Oyun Fotoğrafları: Emre Mollaoğlu
Oyuncular: Emir Özden, Ayça Erturan, Korel Cezayirli, Didem İnselel, İbrahim Can Sayan, Şebnem Şeviktürk, Onur Kırat, Uğur Can Arıkan, Cem Arslan, Sevcan Aydın, Beste Koçak ve Celile Toyon.