Super Bowl’u kazanan Kansas City Chiefs’i tebrik eden Trump, takımın bulunduğu eyaleti yanlış yazdı

ABD Başkanı Donald Trump, Ulusal Futbol Ligi’nin şampiyonunun belirlendiği, ‘Super Bowl’ maçını kazanan Kansas City Chiefs’i tebrik etti. Ancak, takımın eyaletini karıştırdı. Trump, Missouri eyaletindeki kentlerden Kansas City’nin takımı olan Kansas City Chiefs’i Kansas eyaletine ‘taşıdı’.

Fotoğraf: Reuters

ABD başkanı, San Francisco 49ers takımını 31-20 yenen Kansas City Chiefs’i Twitter hesabından paylaştığı mesajla tebrik etti: “Kansas City Chiefs’e tebrikler. Müthiş bir oyun, mükemmel geri dönüş. Büyük Kansas eyaletini ve ABD’yi çok iyi temsil ettiniz. Ülke sizinle gurur duyuyor.”

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Trump, hatasını fark edip mesajı kısa sürede sildi ve doğru eyaleti yazarak yenisini paylaştı. Ancak Twitter’daki tepkilerden kurtulamadı. Eski Missouri senatörü Claire McCaskill, “Eyalet Missouri ahmak” yazdı.