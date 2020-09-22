Süper bilgisayar Fukagu’nun simülasyonuna göre siperlik aerosollere karşı etkisiz

Japonya’da, dünyanın en hızlı bilgisayarı olarak bilinen Fugaku kullanılarak yapılan çalışmaya göre salgın sürecinde, birçok sektörde kullanılan siperlikler, aerosollere (bir katının veya bir sıvının gaz ortamı içerisinde dağılması) karşı etkisiz.

Fotoğraf: Reuters (temsili)

Süper bilgisayar tarafından yapılan simülasyonda elde edilen sonuç, siperliklerin, corona virüsünün yayılmasını ve bulaşmasını engellemedeki etkisine ilişkin şüpheleri artırdı.

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Kobe kentinde, hükümet destekli araştırma enstitüsü Riken tarafından yapılan çalışamada, havadaki, 5 mikrometreden (1 mikrometre bir metrenin milyonda biri) küçük damlacıkların yüzde 100’e yakınının plastik siperlikleri ‘geçebildiği’ saptandı.

Riken’deki ekibini başındaki Makoto Tsubokura, farklı büyüklükteki on binlerce damlacığın havadaki yolculuğunun incelendiğini söyleyerek maskeye alternatif olarak siperlik takanları uyardı: “Simülasyon sonuçlarına bakılırsa maalesef siperliklerin enfekte olmuş bir kişiden virüsün bulaşmasını, ağzından çıkan damlacığın yayılmasını engelleme konusundaki etkinliği maskelerinkine oranla çok sınırlı. Özellikle de 20 mikrometreden küçük damlacıklar için geçerli bu. Bundan daha küçük olanlar da siperlik ve yüz arasındaki boşluktan geçebiliyor. Bazen 50 mikrometreden büyük damlacıklara karşı işe yarıyor.”

Tsubokura, solunum sorunu bulunanlar ve küçük çocuklar gibi maske takması uygun olmayanların siperlik takabileceğini söyledi. Ancak, sadece açık havada bunu tavsiye ettiğini, kapalı alanda takılacaksa da mekanın sıklıkla havalandırılmasının şart olduğunu vurguladı.