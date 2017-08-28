Sunucu Vatan Şaşmaz’ın öldürüldüğü otele giriş görüntüleri ortaya çıktı

İstanbul Beşiktaş’taki Conrad Oteli’nde eski manken Filiz Aker tarafından vurularak öldürüldüğü tespit edilen sunucu Vatan Şaşmaz’ın otele ve odaya giriş anının görüntüleri ortaya çıktı.

Şaşmaz, dün akşam saatlerinde Conrad Otel’deki odada sırtından vurulmuş bir halde bulunmuştu. Aynı odada Aker’in de elinde silahla şakağına ateş alarak intihar ettiği tespit edilmişti.

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Aker’in o sırada otelde bulunan yeğeni Dora Ercan, Hürriyet’ten İsmail Bayrak’a yaptığı açıklamada, teyzesinin Şaşmaz’a platonik aşık olduğunu ve psikolojisinin bozuk olduğunu belirterek, “Teyzemle Vatan’ın ilişkisi çok daha öncesine dayanıyor, şu anda öyle birşey yoktu. Yeni bir ilişki yoktu. Neden Vatan’la buluştu bilmiyorum. Teyzem yıllardır Vatan’a aşıktı platonik olarak. Teyzemde tutku halindeydi. Vatan’ın hiçbir suçu yok. Teyzemin bitmeyen bir Vatan aşkı vardı. Teyze ‘saçmalama’ derdim. ‘Karısını boşayacak benimle evlenecek’ derdi. Neden böyle oldu hiç bilmiyorum” demişti.

Şaşmaz’ın olay öncesinde otele giriş anı güvenlik kamerasından tespit edildi. Görüntülerin devamında otel odasına elinde telefonla yaklaştığı görülen Şaşmaz’a kapının içeriden açıldığı görülüyor.





Şaşmaz’ın dayısı Mete Yılmaz da, “Anlayın bizi. Fazla konuya girmek istemiyoruz. Vatan pırlantı gibi bir çocuktu. Kendi elleriyle kazıdığı şu mesleği, büyük duayeni olmak için inanarak yapan bir çocuktu. Olacak şey değil. İnanamadık biz de. Bizim elimizde büyüdü. Hayat dolu bir çocuktu. Çok samimi duygusal iyi niyetli bir çocuktu. Karıncayı bile ezmeyen çocuktu” dedi.

Aker’in yeğeni Ercan’a açıklamaları nedeniyle teşekkür eden Yılmaz, “İddialarla ilgili bir şey söylemiyoruz. Basın aşırı derecede çarpıttı. Gerçek ortaya çıktı. Vatan öyle birisi değil. Diğer tarafın yeğeni de kendi teyzesi hakkında yorum yaptı. Ona da teşekkür ediyoruz. Vatan’ın nasıl biri olduğu ortaya çıktı. Daha da çıkacak. Tuzağa düşürülmüş bir durum” diye konuştu.