Sunucu Vatan Şaşmaz otel odasında vurularak öldürüldü

Sunucu Vatan Şaşmaz, Beşiktaş’taki otel odasında vurularak öldürüldü.

AA’nın haberine göre Cihannüma mahallesindeki beş yıldızlı Conrad Otel’in çalışanları, bugün akşam saatlerinde silah sesleri duymaları üzerine polisi aradı.

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Silah seslerinin geldiği 10’uncu kattaki odaya giren polisler, yerde iki cesetle karşılaştı.

Cesetlerden birinin 43 yaşındaki sunucu Vatan Şaşmaz, diğerininse 54 yaşındaki eski manken Filiz Aker’e ait olduğu belirlendi.

İlk incelemede, Aker’in Şaşmaz’ı sırtından vurduğu, ardından da intihar ettiği anlaşıldı.

Şaşmaz’ın sırtından dört kurşunla, Aker’inse başından bir kurşunla vurulduğu öğrenildi.

Şaşmaz’ın cesedini kapıya yakın bir noktada bulunduğu bildirildi. Güvenlik kameralarını inceleyen polis, odaya başka kimsenin girmediğini belirledi.

Polis inceleme yaparken, otel girişi araç trafiğine kapatıldı.

‘Veda eder gibiydi’

İkilinin ölü bulunmasıyla ilgili farklı bilgiler de var.

DHA’nın haberinde, Aker’in saat 17.00 sıralarında yeğeniyle otelde yemek yediği, ardından da telefonuna mesaj gelmesiyle odasına çıktığı belirtildi.

DHA, Aker’den haber alamayan yeğeninin durumu otel yetkilileri ve polise bildirdiği, odaya girildiğinde de cenazelerin görüldüğünü yazdı.

CNN’den Fulya Akbaş, Aker’in yeğeninin otelden ağlayarak ayrıldığını, yeğeninin Aker için ‘veda eder gibi konuştuğunu’ söylediğini aktardı.

Gözaltı yok

İstanbul başsavcılığından yapılan açıklamada, soruşturma başlatıldığı, nöbetçi cumhuriyet savcısının odada inceleme yaptığı kaydedildi.

Savcının tanık ifalerini aldığı, gözaltı yapılmadığı belirtildi.

Cenazelerin otopsi için adli tıp kurumuna götürüleceği bildirildi.

‘Bir aydır oteldeydi’

Hürriyet’ten Çetin Aydın’ın haberine göre Aker’in bir aydır otelde kaldığı öğrenildi.

Green Card sahibi olan Aker’in ABD’de yaşadığı, ruhsatlı bir de silahının olduğu ifade edildi.

‘Sevgililerdi’ iddiası

Öte yandan Aker ile Şaşmaz’ın sevgili olduğu iddia edildi.

Sözcü’ye konuşan Şaşmaz’ın basın danışmanı Hakan Altut, şunları söyledi: “Dehşet içindeyiz. Sevgili iddiası için bir şey söyleyemiyorum. Uzun süredir birlikte çalışıyoruz. Biliyorsunuz Vatan ağabey evliydi. Kimseye de bir düşmanlığı yoktu. Neşeli bir insandı.”

Şaşmaz, 2015’te mimar Yasemin Adalı’yla evlenmişti.

‘Başımı belaya sokacak’

CNN Türk’e bağlanan Şaşmaz’la birçok organizasyonda birlikte çalışan organizatör Nedim Delibaş, “(Aker’le) 2015’ten önce gönül ilişkileri vardı. Evlendikten sonra rahatsız ediyordu. Korktuğumuz başımıza gedi. Şaşmaz, ‘Başımı belaya sokacak’ dedi” diye konuştu.