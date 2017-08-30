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Sunucu Vatan Şaşmaz cinayetine yayın yasağı

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Sunucu ve oyuncu Vatan Şaşmaz cinayetine ilişkin yayın yasağı getirildi.

Aker ile Şaşmaz.

Eski manken Filiz Aker, Beşiktaş’taki Conrad Otel’deki 1130 numaralı odada sunucu Vatan Şaşmaz’ı dört kurşunla sırtından vurarak öldürmüş, hemen ardından intihar etmişti.

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Soruşturmayı yürüten İstanbul başsavcılığı, ‘soruşturmanın gizliliğini ihlal ettiği gerekçesiyle’ olaya ilişkin görüntü ve haberlere yayın yasağı getirilmesini talep etmişti.

İstanbul 6’ncı Sulh Ceza Hakimliği de talebi kabul ederek yayın yasağı getirdi.

Kararda şöyle dendi: “Soruşturma kapsamında ya da başka bir şekilde çekilen görüntülerin yazılı ve görsel medya-basın yayın araçlarıyla farklı kişiler-kurumlar tarafından paylaşıldığı, bu durumun soruşturmanın gizliliğini ihlal edebilecek nitelikte olabileceği nedeniyle yayın yasağı kararı verilerek hem soruşturmanın yasanın ön gördüğü şekilde yürütülmesi hem de ölenlerin kamuoyunca bilinen şahıslar olaması, şüphelilerin yakalanmasının, irtibatlarının deşifre edilmesinin, olayın aydınlatılmasının engellenmesi dolayısıyla kamu düzeninin bozulması riskinin meydana geleceği dikkate alınarak basın ve yayın yasağı konulmasına (…)”

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