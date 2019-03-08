Sunucu Vatan Şaşmaz cinayeti sonrası kanlı görüntüleri yayanlara hapis

İstanbul’un Beşiktaş ilçesinde sunucu Vatan Şaşmaz’ın öldürülmesinin ardından çekilen kanlı görüntüleri yayan dört kişiye hapis cezası verildi.

Fotoğraf: Facebook/@vtnsasmaz

DHA’dan Özkan Arslan’ın haberine göre dört sanıklı davanın karar duruşması bugün Çağlayan adliyesindeki İstanbul 39’uncu Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

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Duruşmaya görüntüyü çekip eşine gönderen polis memuru Faruk K. ile avukatı katılırken diğer sanıklar duruşmada hazır bulunmadı.

Son savunmasını yapan Faruk K. şunları söyledi: “Olayın başından sonuna hiçbir suç işleme kastıyla hareket etmedim. Zerre kadar menfaatim olmadı. Maddi ve manevi olarak en çok zarar gören benim. 19 aydır mesleğimden uzaklaştırıldım. Beraatımı istiyorum.”

Avukatlar da sanıkların beraatini talep etti.

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Kararını açıklayan mahkeme, Faruk K.’ya ‘görevi kötüye kullanmak’, ‘gizliliği ihlal’ ve ‘ses veya görüntüleri kaydetme ve nakletme’ suçlarından toplamda bir yıl beş ay 15 gün hapis cezası verdi.

Polisin eşi dahil üç sanığa da ayrı ayrı ‘ses veya görüntüleri kaydetme ve nakletme’den iki ay 15 gün hapis cezası verildi. Verilen cezalar için hükmün açıklanması geri bırakıldı.

Şaşmaz cinayeti

Eski manken Filiz Aker, 27 Ağustos 2017’de Beşiktaş’taki Conrad Otel’deki 1130 numaralı odada sunucu Vatan Şaşmaz’ı dört kurşunla sırtından vurarak öldürmüş, hemen ardından intihar etmişti.

Cinayet ve intiharın ardından bazı haber ajansları, odada çekilen ve Aker ile Şaşmaz’ın kanlar içindeki cansız bedenlerinin görüldüğü bir video servis etmişti.

Gazeteciler arasında da etik tartışması başlatan görüntüleri bazı siteler yayınlamış, Diken’in de aralarında bulunduğu bazı yayınlarsa okurla paylaşmamıştı.

Daha sonra otel odasında görüntüleri çeken polis ile yayanlara dava açılmıştı.